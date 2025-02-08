他想買手機1配件被嫌老　網友點頭「看到的都是阿伯級」

記者黃翊婷／綜合報導

手機是現代人出門必帶的物品之一，不過，有一名網友表示，自己平時都是把手機放在口袋裡，最近想買腰包放手機，卻被朋友說這樣很像老人家，讓他感到很困惑。文章公開之後吸引不少網友留言討論，大多數人坦承，這樣的裝扮確實比較常在長輩身上看到，原PO可以考慮買個小包包，或使用現在流行的手機掛繩掛在脖子上。

▲原PO想買手機腰包，卻被朋友說像老人家。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，自己平常上班時會把手機放在口袋裡，最近想買一個手機腰包掛在皮帶上，卻被朋友說「你是老人家」，只好默默打消念頭，但朋友的說法也讓他感到很困惑，因此決定上網發問，希望網友們給予意見。

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文章公開之後吸引不少網友留言回應，大多數人都表示，手機腰包確實比較常看到長輩使用，「還要搭配夜市買的金色方形黑色皮帶繫在腰間」、「我看到的都是阿北（阿伯）級的這樣掛在腰間比較多」、「手機掛在右腰間，鑰匙掛左腰間，滿滿的成熟感」；另一派網友則認為不必太在意別人的眼光，就算使用腰包可能會被嘲笑，還是比弄丟一支好幾萬元的手機好。

還有好心網友建議原PO，如果不想繼續放口袋，也不想使用腰包，可以考慮使用現在比較流行的手機掛繩，或是乾脆買個小包包搭配，「你可以學現在流行的，掛脖子」、「不如買一個好看的斜背包或側背包」。