碎屍魔竟能看電視、報紙！檢憂偵辦進度外洩　將重新聲請禁令

▲涉嫌殺害3名婦人的張介宗（中）目前被收押在看守所。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮運河，至今堅不認罪，被檢方聲押關在看守所內，但張嫌竟能在看守所內申請購買電視及訂閱報紙，甚至掌握與自己案件相關的新聞報導，檢方擔憂此舉可能導致偵辦進度外洩，影響案件調查，將補足證據後重新聲請禁止張嫌接觸媒體。

據了解，檢方於6日聲押張嫌時，曾向法官提出禁止其訂閱報紙及閱讀涉己新聞的請求，這一部份遭法官駁回。法官認為，當時檢方僅能證明張嫌涉嫌殺害一名林姓婦人，尚無證據顯示他與另外兩名婦人（張婦及黃姓兄嫂）的死亡有關，因此涉及被告知的權利。

▲專案小組仍持續在前鎮運河搜尋被害人的屍塊。（圖／記者吳世龍攝）

然而，隨著檢、警進一步調查，目前已確認張嫌幾乎已確認涉嫌殺害3名婦人，截至目前專案小組已撈出23塊屍塊，確認其中包含林婦及張婦的殘骸，但黃婦的遺體仍未尋獲，關鍵的頭顱及兇刀也尚未找到，案情嚴重程度已達「罪大惡極」。

10日檢警壓解張嫌至其住處進行二度搜索採證，試圖突破其心防。在長達5.5小時的過程後，似乎沒有重大的進展。

然而，令人擔憂的是，張嫌目前所在的看守所允許收容人申請購買電視及訂閱報紙，且其涉案新聞並未被過濾或剪報，意味著張嫌能隨時掌握偵辦進度，甚至可能據此編造謊言或擬定應對策略，增加檢警偵辦難度。檢方將盡快補足證據，重新向法官聲請禁止其接觸電視及報紙等媒體。另據了解，張嫌目前尚未購買電視或訂閱報紙。