　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

碎屍魔竟能看電視、報紙！檢憂偵辦進度外洩　將重新聲請禁令

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲涉嫌殺害3名婦人的張介宗（中）目前被收押在看守所。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮運河，至今堅不認罪，被檢方聲押關在看守所內，但張嫌竟能在看守所內申請購買電視及訂閱報紙，甚至掌握與自己案件相關的新聞報導，檢方擔憂此舉可能導致偵辦進度外洩，影響案件調查，將補足證據後重新聲請禁止張嫌接觸媒體。

據了解，檢方於6日聲押張嫌時，曾向法官提出禁止其訂閱報紙及閱讀涉己新聞的請求，這一部份遭法官駁回。法官認為，當時檢方僅能證明張嫌涉嫌殺害一名林姓婦人，尚無證據顯示他與另外兩名婦人（張婦及黃姓兄嫂）的死亡有關，因此涉及被告知的權利。

▲▼前鎮河打撈 。（圖／記者吳世龍攝）

▲專案小組仍持續在前鎮運河搜尋被害人的屍塊。（圖／記者吳世龍攝）

然而，隨著檢、警進一步調查，目前已確認張嫌幾乎已確認涉嫌殺害3名婦人，截至目前專案小組已撈出23塊屍塊，確認其中包含林婦及張婦的殘骸，但黃婦的遺體仍未尋獲，關鍵的頭顱及兇刀也尚未找到，案情嚴重程度已達「罪大惡極」。

10日檢警壓解張嫌至其住處進行二度搜索採證，試圖突破其心防。在長達5.5小時的過程後，似乎沒有重大的進展。

然而，令人擔憂的是，張嫌目前所在的看守所允許收容人申請購買電視及訂閱報紙，且其涉案新聞並未被過濾或剪報，意味著張嫌能隨時掌握偵辦進度，甚至可能據此編造謊言或擬定應對策略，增加檢警偵辦難度。檢方將盡快補足證據，重新向法官聲請禁止其接觸電視及報紙等媒體。另據了解，張嫌目前尚未購買電視或訂閱報紙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
400萬輸光！碎屍魔怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？
印度首批大團來台灣！旅遊5天4夜
福建拍到一群「不明飛行物體」　會排「陣形」還越來越多！
快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救
快訊／刮中10萬「只給4萬」　彩券行遭懲處
畢書盡「暴瘦剩53kg」　紅眼眶說不出話
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中北區華廈傳墜樓！男租客5樓墜落當場死亡

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

碎屍魔竟能看電視、報紙！檢憂偵辦進度外洩　將重新聲請禁令

快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救

知名登山社爆違法！砍林開墾4大營地　6人遭判刑最高6個月

銀行給錯畫面警方照辦！媒體高層好冤　真正車手被逮畫面曝

逃逸仔宿舍被抄！3移工躲3樓冷氣室外機　1句「想想家人」軟化

鼻頭角外海漁船失去動力恐沉沒　海巡接駁救援4人平安返港

獨／碎屍「屠宰場」擺3尊招財神獸　專家曝兇嫌內心怕死者索命

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

快訊／台中北區華廈傳墜樓！男租客5樓墜落當場死亡

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

碎屍魔竟能看電視、報紙！檢憂偵辦進度外洩　將重新聲請禁令

快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救

知名登山社爆違法！砍林開墾4大營地　6人遭判刑最高6個月

銀行給錯畫面警方照辦！媒體高層好冤　真正車手被逮畫面曝

逃逸仔宿舍被抄！3移工躲3樓冷氣室外機　1句「想想家人」軟化

鼻頭角外海漁船失去動力恐沉沒　海巡接駁救援4人平安返港

獨／碎屍「屠宰場」擺3尊招財神獸　專家曝兇嫌內心怕死者索命

小學生沒LINE「都用1管道聊天」　他驚呆了！網曝：訊息速度很快

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

台鋼獵鷹飛雷神獲PLG單周最佳　攻守俱佳斬斷領航猿5連勝

快訊／台中北區華廈傳墜樓！男租客5樓墜落當場死亡

1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

陳海茵「開學有種開心感覺」　釣出一票爸媽：懂的都懂

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

廣西現全球第四例禽流感傳人　患者「與死神拔河」兩個月後救回一命

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

花蓮棄屍內幕！竹聯幫小弟「刺殺大哥」

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

大學校園赫見「4男1女疊羅漢」騎車　警方沒轍

碎屍宅內部陳設曝！殺人魔疑在親友遺照前下殺手

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人很好

首席電眼女護法正面曝　涉精舍殺人強逼懺悔害命

更多熱門

相關新聞

今年首例腸病毒併發重症　1月大早產女嬰染伊科11型

今年首例腸病毒併發重症　1月大早產女嬰染伊科11型

國內出現今年首例腸病毒併發重症！高雄一名1月大的早產女嬰，1月底開始出現精神不佳、低體溫、呼吸急促情形，醫院採集腦脊髓液，檢出腸病毒陽姓，經疾管署研判為「伊科病毒11型」重症個案，所幸女嬰經過治療後已出院。

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人很好

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人很好

即／不開挖化糞池！碎屍公寓「證據蒐集完備」

即／不開挖化糞池！碎屍公寓「證據蒐集完備」

即／高雄騎士疑自撞分隔島　送醫搶救不治　

即／高雄騎士疑自撞分隔島　送醫搶救不治　

關鍵字：

高雄殺人魔落網電視報紙偵辦外洩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面