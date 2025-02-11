　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔

▲▼高雄燕巢監獄。（圖／資料照）

▲涉殺3女再碎屍的張介宗被收押在看守所。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮運河，他至今堅不認罪，遭收押在高雄看守所內，所方依規定將張嫌安排在3人房舍，而張嫌被關後日常作息表現正常，但幾乎不與人交談，十分沉默，而和他同住的2名室友，並不清楚身邊同住的就是連殺3人的恐怖碎屍魔。

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲碎屍魔張介宗目前被收押在看守所。（圖／記者吳世龍攝）

所方指出，並沒有特別安排張嫌住單人房，而是依規定安排住在3人房，而張嫌收容後並沒有異狀，至於和張嫌同住的2名室友是何背景？涉犯什麼案件？所方表示，事涉個人隱私和個資，無法對外說明。

檢方於6日聲押張嫌時，曾向法官提出禁止其訂閱報紙及閱讀涉己新聞的請求，這一部份遭法官駁回。法官認為，當時檢方僅能證明張嫌涉嫌殺害一名林姓婦人，尚無證據顯示他與另外兩名婦人（張婦及黃姓兄嫂）的死亡有關，涉及被告知的權利，因此並未同意。

但隨著檢、警進一步調查，張涉嫌殺害3人嫌疑日益升高，而高雄看守所同意張申請購買電視及訂閱報紙，且其涉案新聞並未被過濾或剪報，意味著張嫌能隨時掌握偵辦進度，甚至可能據此編造謊言或擬定應對策略，增加檢警偵辦難度，檢方將盡快補足證據，重新向法官聲請禁止其接觸電視及報紙等媒體。

但據了解，張嫌目前尚未聲請購買電視或訂閱報紙。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉了
《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼
開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停
薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世
2025年第1枚韭菜翻車！　驚爆違約交割1631萬
要變天了　雨襲全台最劇烈時刻出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

硬闖北港溪溫泉秘境管制區！連釀3意外...騎士雷殘、皮卡摔落溪

超商老闆兩度在車上性侵女員工　賠135萬換減刑輕判

獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔

台灣反貪成果國際透明組織肯定　2024清廉印象指數排名全球第25

快訊／「深海閻王」變淫狼！性侵14歲少女　15萬和解不成被判刑

快訊／六福村狒狒脫逃！官員下令射殺「判刑8月」　若定讞須坐牢

快訊／高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿！波及5汽機車　傷亡不明

砂石車司機蓄意輾死黑狗！　嘉檢依違反動保法起訴

快訊／台東成功鎮農會選舉驚爆賄選！總幹事張恭銘遭羈押禁見

司機搭訕黑絲女業務！創假帳號留鹹濕對話　被抓包自導自演慘了

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

硬闖北港溪溫泉秘境管制區！連釀3意外...騎士雷殘、皮卡摔落溪

超商老闆兩度在車上性侵女員工　賠135萬換減刑輕判

獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔

台灣反貪成果國際透明組織肯定　2024清廉印象指數排名全球第25

快訊／「深海閻王」變淫狼！性侵14歲少女　15萬和解不成被判刑

快訊／六福村狒狒脫逃！官員下令射殺「判刑8月」　若定讞須坐牢

快訊／高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿！波及5汽機車　傷亡不明

砂石車司機蓄意輾死黑狗！　嘉檢依違反動保法起訴

快訊／台東成功鎮農會選舉驚爆賄選！總幹事張恭銘遭羈押禁見

司機搭訕黑絲女業務！創假帳號留鹹濕對話　被抓包自導自演慘了

快訊／投注爆量「系統大當機」！台彩道歉：已解除狀況

理論結合實務深化專業技能　南消六大辦理警專42期寒假實習生訓練

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

新北「交通平安小神衣」超夯　 農曆三月媽祖生加碼免費發放

吳速玲飛澳洲獨旅「解放比基尼」辣曬麥色肌膚！　網暈：超像20歲

道安會報聚焦青少年交通安全　侯友宜：從校園落實學生觀念

許富凱被逼瘋現場崩潰求放過　王彩樺慘遭襲狂叫「裡面有東西」

開學日「病毒橫行」國中小300人請假　雲林縣府：群聚擴散就停課

告五人的歌太紅「竟出現在八點檔」　還被韓團翻唱！

薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世：是很大的傷害

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

社會熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

花蓮棄屍內幕！竹聯幫小弟「刺殺大哥」

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

獨／媒體高層被當詐團車手　北市烏龍警洗門風

郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

碎屍宅內部陳設曝！殺人魔疑在親友遺照前下殺手

大學校園赫見「4男1女疊羅漢」騎車　警方沒轍

首席電眼女護法正面曝　涉精舍殺人強逼懺悔害命

碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

老實工頭竟是碎屍魔！前老闆驚：他人很好

更多熱門

相關新聞

砍預算阻礙高雄分屍案調查？　藍打臉了

砍預算阻礙高雄分屍案調查？　藍打臉了

高雄市連續殺人分屍案震驚全台，傳出因藍白聯手刪除預算，導致無法開挖化糞池蒐證，但隨後被高雄市刑大打臉稱與預算被砍無關。國民黨發言人楊智伃今（11日）痛批，散播假新聞、惡意操作的人究竟是在關心受害者，還是只想藉案件抹黑藍白、創造惡意罷免的理由？

碎屍魔竟能看電視、報紙！檢憂偵辦進度外洩

碎屍魔竟能看電視、報紙！檢憂偵辦進度外洩

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

高雄分屍案開挖化糞池暫緩　恐與預算遭砍有關

重返高雄碎屍魔住所　咬錢蟾蜍等4招財物曝

重返高雄碎屍魔住所　咬錢蟾蜍等4招財物曝

關鍵字：

分屍案嫌犯看守所2室友不知殺人魔身邊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

大S身後事關鍵人在S媽可申請停止親權

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

碎屍魔經歷曝　當85大樓等建設工頭「月薪破10萬」

刮刮樂中10萬「只收到4萬」　土城彩券行遭停機8天處分

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面