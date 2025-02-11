獨／連殺3人收押看守所現況曝　2室友不知他是瘋狂碎屍狂魔

▲涉殺3女再碎屍的張介宗被收押在看守所。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲男子張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮運河，他至今堅不認罪，遭收押在高雄看守所內，所方依規定將張嫌安排在3人房舍，而張嫌被關後日常作息表現正常，但幾乎不與人交談，十分沉默，而和他同住的2名室友，並不清楚身邊同住的就是連殺3人的恐怖碎屍魔。

▲碎屍魔張介宗目前被收押在看守所。（圖／記者吳世龍攝）



所方指出，並沒有特別安排張嫌住單人房，而是依規定安排住在3人房，而張嫌收容後並沒有異狀，至於和張嫌同住的2名室友是何背景？涉犯什麼案件？所方表示，事涉個人隱私和個資，無法對外說明。

檢方於6日聲押張嫌時，曾向法官提出禁止其訂閱報紙及閱讀涉己新聞的請求，這一部份遭法官駁回。法官認為，當時檢方僅能證明張嫌涉嫌殺害一名林姓婦人，尚無證據顯示他與另外兩名婦人（張婦及黃姓兄嫂）的死亡有關，涉及被告知的權利，因此並未同意。

但隨著檢、警進一步調查，張涉嫌殺害3人嫌疑日益升高，而高雄看守所同意張申請購買電視及訂閱報紙，且其涉案新聞並未被過濾或剪報，意味著張嫌能隨時掌握偵辦進度，甚至可能據此編造謊言或擬定應對策略，增加檢警偵辦難度，檢方將盡快補足證據，重新向法官聲請禁止其接觸電視及報紙等媒體。

但據了解，張嫌目前尚未聲請購買電視或訂閱報紙。

