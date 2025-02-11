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假日停水55hrs惹怨！高雄2／21「縮減停水範圍」　15萬戶提前復水

▲高雄停水,停水,水龍頭 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄2/21原定有48.7戶面臨停水55小時，不少市民直呼太離譜 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台水公司高雄竹寮站前因管線操作異常，將辦理管線更換工程，原先預計21日晚間11點起停水55小時，屆時將有48.7萬戶受影響。不過，消息一出，引起民眾不滿，認為停太久很不便民。經發局今（11日）表示，經過協調，有超過15萬戶民生用水戶得以免停水或大幅提前復水。

水公司指出，高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥為高雄原水管線重要閥門，功能為調節各淨水場原水量，因操作異常需辦理更換工程，以利高雄原水調度操作維持穩定供水；另為降低停水影響，也將一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗。預計停水時間為21日晚間11點至24日上午6點，影響供水時間總計55小時，有15個行政區受影響，共計48.7萬戶受影響。

不過，消息一出後，引發不少民怨，居民紛紛抱怨：「假日有一堆衣服要洗，停水55小時⋯到底有沒有搞錯！」、「每個月都要來一次（太頻繁了吧！）」、「是要人民不用洗澡嗎？還真是擾民阿」、「常常停煩不煩」。

▲▼高雄2/21大停水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄2/21將大範圍大停水。（圖／記者許宥孺翻攝）

為了讓民眾生活影響到最低，經發局今日表示，經過與台水公司協調，已停水範圍、時間有大幅所減，大寮區原本停水55小時，經過檢討後，改為「降壓縮小停水範圍」。

鳳山區7里（文德里、文衡里、文山里、文英里、忠誠里、鎮北里、武松里）原訂停水55小時，改為停水13小時，較原訂時間提前42小時復水。楠梓區全區原訂停水 55小時，改為停水52小時，較原訂時間提前3小時復水。

經發局表示，有超過15萬戶民生用水戶得以免停水或大幅提前復水，水利工程的更新是為了提供市民更安全、穩定的供水，感謝市民朋友的體諒與支持。未來，市府與水公司對於涉及大規模停水的水利工程，將更加審慎規劃完整配套措施，減少對市民朋友的影響。

經發局指出，停水期間相關配套措施也持續加強中，包含民生用水已規劃加水站96處、調度共26輛水車，將持續整合相關資源，整合民政系統加速宣導以及水車調度量能，並持續提醒民眾提前儲水，將影響降至最低；工業用水部分，已通知受影響園區業者進行儲水作業，並規劃澄清湖淨水場、北嶺加壓站供廠商水車載水。園區服務中心也正進行儲水作業可供廠商使用。

▼高雄2/21大停水，台水公司規劃96處加水站。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄2/21大停水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄2/21大停水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄2/21大停水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄2/21大停水。（圖／記者許宥孺翻攝）

 
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