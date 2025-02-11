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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砍預算阻礙高雄分屍案調查？　國民黨：高市警局今年預算增上億

▲▼ 國民黨今（25）日召開「做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化」記者會，立委當選人陳菁徽、國民黨發言人楊智伃等出席 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

高雄市連續殺人分屍案震驚全台，傳出因藍白聯手刪除預算，導致無法開挖化糞池蒐證，但隨後被高雄市刑大打臉稱與預算被砍無關。國民黨發言人楊智伃今（11日）痛批，散播假新聞、惡意操作的人究竟是在關心受害者，還是只想藉案件抹黑藍白、創造惡意罷免的理由？

楊智伃表示，高雄分屍案舉國震驚，警方全力偵辦，努力查明真相。當警方忙著辦案時，卻有人忙著造謠潑糞，硬要把這起刑案政治化，甚至捏造「藍白刪預算，無錢開挖化糞池」的假新聞，試圖混淆視聽、帶風向。

楊智伃指出，警方出面打臉假新聞，所有關鍵事證已在檢警搜查之下鞏固，無須開挖化糞池。這不只是經費問題，而是根本「沒有必要」，然而，某些人卻刻意捏造「因為預算被刪，導致警方無法開挖」，完全是顛倒黑白、惡意造謠。

楊智伃續指，高雄市警察局本年度預算為117.22億元，比去年增加1.45億元，經費不減反增；某些人卻硬要編故事，說警方「沒錢辦案」，完全是惡意誤導。化糞池開挖經費，通常由地方警局負責編列，與中央預算無關。綠營與側翼卻故意混淆甩鍋給藍白，這種操作根本是拿刑事案件當潑糞工具，毫無人性道德底線。

楊智伃說，警方拚命追查真相，綠營跟側翼卻忙著抹黑、拚命潑糞，試圖混淆視聽，把一宗殘忍刑案變成鬥藍白的政治工具。警方都說了「不用挖糞」，但這些人卻還在「潑糞」。警察辦案需要的是證據，而不是政治口水，請賴政府停止造謠潑糞，讓警方專心破案，讓受害者家屬得到公道。
 

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