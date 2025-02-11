　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全球2024清廉印象指數出爐　台灣躍升至第25名、亞太排名第七

▲全球2024清廉印象指數，台灣躍升至第25名 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲行政院長卓榮泰出席烏溪鳥嘴潭竣工典禮，肯定機關採購廉政平臺發揮成效。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

國際透明組織 (Transparency International) 11日公布2024年清廉印象指數(Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI)，本次全球計有180個國家及地區納入評比，台灣排名第25名，較2023年第28名上升3名，超過全球86%受評國家。在亞太地區31個受評國家與地區中，排名第7位，僅次於新加坡、紐西蘭、澳大利亞、香港、不丹、日本。

法務部廉政署表示，總統賴清德上任以來，特別強調清廉勤政，致力落實民主治理與開放政府的理念；行政院卓榮泰院更將貪瀆零容忍作為核心價值，而法務部長鄭銘謙部長也要求廉政署防貪先行， 協助公部門打造值得人民信賴、服務有感的政府。

對於我國清廉印象指數排名從第28名提升至歷來最佳的第 25名，廉政署強調，在各部會通力合作下，此一成果不僅彰顯對清廉執政的高度肯定， 更象徵著廉潔已成為台灣社會共同堅持的核心價值。

廉政署以AI 科技反貪為例指出，「五大信賴產業」之一的 AI 不僅乘載著大數據運算結晶，也揭開了廉政治理新紀元，廉政署首次運用生成式 AI 進行跨機關資料庫大數據分析政府採購案件，勾稽出「疑似虛 設行號或人頭公司廠商得標採購案件」、「涉及貪瀆案件廠 商得標採購案件」、「拒絕往來廠商曾得標採購案件」等3類高風險政府採購案件共計 5,916 件，辦理全國性專案稽核， 預防廉政風險，期為廉能治理注入新動能，關注政府採購案件品質，也讓台灣的反貪腐工作更上層樓。

▲全球2024清廉印象指數，台灣躍升至第25名 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲行政院副院長鄭麗君、國際透明組織主席 François Valérian(左 1)共同簽署聯合國反貪腐公約審查透明承諾。

另外，在辦理肅貪工作上，廉政署也表示，首重程序嚴謹及保障人權，在面臨現今貪瀆犯罪智慧化的挑戰下，更善用 AI 科技工具智慧辦案，化危機為轉機，積極查辦綠能及貪瀆等重大不法案件，成果斐然，有效遏止集團性、組織性犯罪，經統計廉政署移 送案件定罪率高達 93.69%(統計至 2024 年底，以案計算)， 促進我國公部門廉潔效能，獲得公民社會廣泛肯定。

廉政署強調，台灣雖非聯合國會員國身分，仍跨越侷限，持續以國際標準遵循「聯合國反貪腐公約」並推動施行法，2026年台灣將公布聯合國反貪腐公約第三次國家報告及辦理國際審查，也會請各部會於推動國家重大政策時持續彰顯公權力，展示政府正向、清廉、乾淨、透明的能力，不辜負人民付託，讓世界看見台灣的努力與廉政成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
400萬輸光！碎屍魔怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？
印度首批大團來台灣！旅遊5天4夜
福建拍到一群「不明飛行物體」　會排「陣形」還越來越多！
快訊／高鐵旅客突無呼吸心跳！　台中站緊急送下車搶救
快訊／刮中10萬「只給4萬」　彩券行遭懲處
畢書盡「暴瘦剩53kg」　紅眼眶說不出話
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／15:52南部發生有感地震　震度估3級以上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

辭立委止血壯世代爭議？吳春城喊「不如歸去」　民眾黨中評會要查了

全球2024清廉印象指數出爐　台灣躍升至第25名、亞太排名第七

預算解方韓國瑜喊追加預算　卓榮泰：國家需要大家集思廣益

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

海軍士兵持有對岸身分證　陸委會：現職軍公教不得赴陸設籍

幕後／預算三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議改提「追加減」

選罷法覆議案60：51被否決　吳思瑤：藍白贏得不光不采將付出代價

罷免連署加嚴行政院提覆議　吳宗憲：與中選會查核職責矛盾

「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

辭立委止血壯世代爭議？吳春城喊「不如歸去」　民眾黨中評會要查了

全球2024清廉印象指數出爐　台灣躍升至第25名、亞太排名第七

預算解方韓國瑜喊追加預算　卓榮泰：國家需要大家集思廣益

高雄分屍案因「藍白刪預算」受阻？　國民黨團轟：被認證的假新聞

海軍士兵持有對岸身分證　陸委會：現職軍公教不得赴陸設籍

幕後／預算三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議改提「追加減」

選罷法覆議案60：51被否決　吳思瑤：藍白贏得不光不采將付出代價

罷免連署加嚴行政院提覆議　吳宗憲：與中選會查核職責矛盾

「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

台鋼獵鷹飛雷神獲PLG單周最佳　攻守俱佳斬斷領航猿5連勝

快訊／台中北區華廈傳墜樓！男租客5樓墜落當場死亡

1張車牌飆破2000萬！「這數字」太稀有　摩托車騎士搶爆了

陳海茵「開學有種開心感覺」　釣出一票爸媽：懂的都懂

選罷法覆議案闖關失敗！行政院不意外　喊話建立更密切溝通平台

持續打撈屍塊！中山大學副教授主動助警　出動掃描式聲納探測器

嗜賭4百萬全輸光！碎屍魔曾抱怨「大嫂要給30萬」換房：想打發我？

廣西現全球第四例禽流感傳人　患者「與死神拔河」兩個月後救回一命

比熊以為「媽媽定點上廁所好棒」　聽到抽紙聲跑來討零食

【過年2選1小遊戲】符合題目就按進水盆　兒女被老爸「當籃球狂壓」XD

政治熱門新聞

分析／賴清德五院會商已表明「底線」　做到了自然不會大罷免

快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

大罷免時代下半年迎重頭戲　藍綠罷免一階達標名單總整理

幕後／預算三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議

快訊／藍「抄名冊」罷免蘇巧慧被抓包　前黨員沒連署卻收到查詢單

NCC縮了！750元審查費引爆民怨

韓願協商總預算　昌：民眾黨不會變

高雄碎屍案　白委：要繼續廢死？

民進黨團簽字了！　立院明表決選罷法覆議案、25日開議

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

柯被爆直通習辦　昌嗆：垃圾雜誌

陳玉珍再提「不該補助創作者」　作家嗆：那就用全面罷免溝通吧

賴清德提「菩薩畏因、眾生畏果」回應韓國瑜　黃揚明分析背後含意

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

男友忍住不射「大戰20分鐘」超累：拖太久不想要

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面