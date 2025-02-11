全球2024清廉印象指數出爐　台灣躍升至第25名、亞太排名第七

▲行政院長卓榮泰出席烏溪鳥嘴潭竣工典禮，肯定機關採購廉政平臺發揮成效。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

國際透明組織 (Transparency International) 11日公布2024年清廉印象指數(Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI)，本次全球計有180個國家及地區納入評比，台灣排名第25名，較2023年第28名上升3名，超過全球86%受評國家。在亞太地區31個受評國家與地區中，排名第7位，僅次於新加坡、紐西蘭、澳大利亞、香港、不丹、日本。

法務部廉政署表示，總統賴清德上任以來，特別強調清廉勤政，致力落實民主治理與開放政府的理念；行政院卓榮泰院更將貪瀆零容忍作為核心價值，而法務部長鄭銘謙部長也要求廉政署防貪先行， 協助公部門打造值得人民信賴、服務有感的政府。

對於我國清廉印象指數排名從第28名提升至歷來最佳的第 25名，廉政署強調，在各部會通力合作下，此一成果不僅彰顯對清廉執政的高度肯定， 更象徵著廉潔已成為台灣社會共同堅持的核心價值。

廉政署以AI 科技反貪為例指出，「五大信賴產業」之一的 AI 不僅乘載著大數據運算結晶，也揭開了廉政治理新紀元，廉政署首次運用生成式 AI 進行跨機關資料庫大數據分析政府採購案件，勾稽出「疑似虛 設行號或人頭公司廠商得標採購案件」、「涉及貪瀆案件廠 商得標採購案件」、「拒絕往來廠商曾得標採購案件」等3類高風險政府採購案件共計 5,916 件，辦理全國性專案稽核， 預防廉政風險，期為廉能治理注入新動能，關注政府採購案件品質，也讓台灣的反貪腐工作更上層樓。

▲行政院副院長鄭麗君、國際透明組織主席 François Valérian(左 1)共同簽署聯合國反貪腐公約審查透明承諾。

另外，在辦理肅貪工作上，廉政署也表示，首重程序嚴謹及保障人權，在面臨現今貪瀆犯罪智慧化的挑戰下，更善用 AI 科技工具智慧辦案，化危機為轉機，積極查辦綠能及貪瀆等重大不法案件，成果斐然，有效遏止集團性、組織性犯罪，經統計廉政署移 送案件定罪率高達 93.69%(統計至 2024 年底，以案計算)， 促進我國公部門廉潔效能，獲得公民社會廣泛肯定。

廉政署強調，台灣雖非聯合國會員國身分，仍跨越侷限，持續以國際標準遵循「聯合國反貪腐公約」並推動施行法，2026年台灣將公布聯合國反貪腐公約第三次國家報告及辦理國際審查，也會請各部會於推動國家重大政策時持續彰顯公權力，展示政府正向、清廉、乾淨、透明的能力，不辜負人民付託，讓世界看見台灣的努力與廉政成果。