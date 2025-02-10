合歡山「賓士衝破護欄」墜200m深谷　車體嚴重變形

記者高堂堯、鄒鎮宇／南投報導

台14甲線約23.5公里處，10日發生車輛墜谷事故。60歲余姓男駕駛不明原因衝破護欄，於鳶峰路段墜落200公尺深的山谷，所幸車輛被樹擋住，余男沒有嚴重傷勢，已送醫治療。

▲一輛賓士衝破護欄墜谷，車體嚴重變形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



消防局表示，10日下午1時11分獲報，台14甲線暗空公園往埔里方向500公尺處(約24k處)發生車輛墜谷案件，因此出動3車7人、中心碑分隊支援1車2人，攜帶繩索裝備及破壞器材趕赴現場，並同步請求轄內神鷹搜救隊2車5人前往支援。

消防局指出，救援人員10日下午1時55分到達現場，患者車輛墜落約200公尺，帶隊官小隊長張正杰立即做出任務分配，架設手使用消防車架設固定點，兩位搜救人員擔任攻擊手攜帶吊帶及繩索裝備進行垂降，於垂降搜尋過程中，遇大量倒木阻擋下降路線，且因患者墜落深度較深，接繩後始成功克服困難於下午2時59分接觸患者。

因患者車輛墜落深度較深，故車體變形嚴重，幸好車輛後門經搜救人員嘗試後可順利打開，由該車輛後門協助患者脫困，經評估患者傷勢，患者主訴胸痛及頭部擦挫傷，其餘身體狀況良好可自行行走，搜救人員評估後協助患者穿戴全身式吊帶，使用繩索技術將患者往路面上運送。

消防局表示，10日下午4時47分成功將患者運送至路面，交由救護人員檢傷評估患者後包紮止血，後送埔里榮民醫院。

消防局提醒，民眾開車時需隨時注意自身精神狀況，勿有疲勞駕駛之情事發生，若有精神不濟之狀況，應適度休息後再行開車，避免發生危險。