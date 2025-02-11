寒流降雪山難頻傳　失溫最致命！玉管處籲山友作好準備

▲玉山主峰2月6日雪況。（圖／山友張惠榮提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

先前寒流一波波來襲，為3000公尺以上高山帶來低溫與降雪，玉山國家公園管理處提醒，近期各地山區已發生多起輕忽雪季登山風險的山難案件，如氣候惡劣下的裝備不足、高山症、失溫、失聯、滑落等意外，救援人員的風險也隨之暴增，提醒山友追雪賞景之餘，更要將安全擺第一。

玉管處說明，高山上日夜溫差大、夜間更會降至0度以下，冷風加上潮濕，造成雪季最嚴酷致命的失溫風險更高，籲請山友做好裝備防水、保溫及替換衣物等準備；雪季裝備如冰爪、冰斧等也務必學習如何正確使用，否則不僅無法在重要時刻拯救危難，更可能在錯誤使用下造成不可預期的傷害。





玉管處也提醒，雪季登山體能要求與其他季節差異極大，務必逐步累積雪地經驗後再選擇合適的路線，隨時查詢最新氣象與雪況，結伴同行、切勿分開，並攜帶GPS、衛星通訊設備(inReach)或無線電設備，規劃好行程並向家人或留守人定期通報；若天氣突變導致行程延誤，應立即制定更安全的撤退計畫，並儘速回報行程變更，切勿冒險。

玉管處強調，每一次山難救援都是救難人員在惡劣的環境中冒險出勤，甚至承受生命危險，而雪季的低溫、風雪與地形，讓救援變得更加危險且耗時，因此做好準備、不輕忽風險，就是對救援人員最好的體諒與尊重。