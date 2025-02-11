停住家旁讓家人下車遭罰2.4萬！基隆男喊冤　警撤銷重新認定

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓男子因在住家旁停車讓家人下車，遭到檢舉違規。警方最初依據「行駛途中在車道暫停」的條款，對張男開出高達2萬4000元的罰單，他認為此舉適用條文有誤且罰款過重。經過進一步審查，警方今（11日）表示，張男的行為應屬於「妨礙其他人、車通行處所停車」，罰款應為600元至1200元，並將函請監理機關撤銷原舉發單。

▲基隆男停車遭檢舉罰2.4萬，警方重新認定違規事實撤銷處分。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

張男收到罰單的內容是，2024年12月22日中午12時40分，他在正義路「非遇突發狀況，在車道中暫停」，並附有採證照片。警方依據道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，對張男進行舉發，該條款規定「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，可處6千元以上，3萬6千元以下罰鍰，並要求在期限內繳納2萬4千元。

張男解釋，他住在正義路，停車地點就在住家隔壁房屋前方，家人要下車，當然要停車，被人檢舉實在很無奈。正義路很小，雙線各1線道，兩旁畫白線。勞保局基隆辦事處也設在正義路，搭車來的洽公民眾也都要這樣停車、下車。如果真得被檢舉要受罰，也不應罰這麼重。

▲▼停車讓家人下車被重罰，基隆男抗議成功，警方撤銷原罰單。

基隆市議員呂美玲表示，基隆很多道路都不是很寬，正義路又是「老人社區」，大部分的車子，不管是計程車或是私家轎車，都會暫時停車讓老人家下車。如果要取締交通違規，用並排或臨停，民眾還可以接受，但要罰2萬4千元，並吊扣駕照，是輕罪重罰，很不合理。

基隆警第二分局第五組組長劉逸群指出，警察局網站違規檢舉專區在2024年12月27日收到檢舉影像，信六路派出所警員審核通過後，舉發張男違反道交條例第43條第1項第4款「非遇突發狀況，在車道中暫停」。

張男表達異議後，警方重新檢視檢舉影像，發現張男的汽車停在正義路，至影像結束均未移動過，違規事實與道交條例第43條不符，應屬同條例第56條第1項第5款「妨礙其他人、車通行」違規行為。因此警方將函請監理機關撤銷原舉發單，並加強員警交通違規舉發要件及審核教育。