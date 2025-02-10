　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海巡署人事異動！督察、情報、特別行動3位副主管名單曝

▲海巡署外觀、台日緝獲600公斤安非他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會10日中午核定發布包含海巡署督察組、情報組及特別行動支援中心3位新任副主管職務調整。海委會指出：此次人事異動係考量各單位業務特性及人員專業背景，期望透過具豐富實務經驗之外勤主管交流回署服務，有效協助單位主管完成當前各項海域執法重點工作。

海巡署督察組副組長由原第十三海巡隊隊長魏彰佑陞任，魏員具備豐富海上執法及基層業務推動經驗，未來將持續襄助推動組織內部管理與勤務紀律維護工作。

海巡署情報組副組長則由原第九巡防區指揮部主任黃永璋調任，黃員具備豐富情報統合分析經驗，未來將致力協助提升情報蒐集及分析作業效能。

海巡署特別行動支援中心副主任由原嘉義查緝隊長詹啟明陞任，詹員具備外語專長、特勤任務規劃與執行上具備豐富經驗，有助強化灰色地帶侵擾應處效能能力。

海巡署表示，本次調任3名新任副主管，均係遴派具長期外勤實務工作經驗且深具績效之幹部調任，期待3位新任副主管秉持專業、創新與服務精神，協助各該單位主管處理各項業務，迎接未來挑戰，持續守護國家海域安全。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中
斷電奏效！KK園區漆黑一片　詐團裁員散伙
破紀錄！去年稅收超徵衝上5283億
一周兩波變天　元宵節泡湯「雨區擴全台」
刮取「屠宰場」水管殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房
北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊
韓國瑜喊停大罷免　賴清德引佛經回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車突減速迴轉釀追撞　台東2騎士打起來！雙雙進警局

刮取「屠宰場」水管2m下殘渣搜證　碎屍魔「老神在在」坐客房

北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊

海巡署人事異動！督察、情報、特別行動3位副主管名單曝

彰化鞭炮釀悲劇！男搬運爆竹被炸死　他半張臉粉碎摘右眼失明

狠殺25歲花蓮男動機曝！沙袋包裹+水管綑綁　3煞花4小時2度棄屍

快訊／又找到人鼻！打撈關鍵證據「頭顱」恐破滅　疑已遭剖鋸剁碎

2026年貪污重罪適用國民法官法　法務部：強化公訴打擊犯罪

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

「熊抱哥」掉了...台中6歲童想救它5樓墜2樓　奇蹟僅輕傷還能走

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

機車突減速迴轉釀追撞　台東2騎士打起來！雙雙進警局

刮取「屠宰場」水管2m下殘渣搜證　碎屍魔「老神在在」坐客房

北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊

海巡署人事異動！督察、情報、特別行動3位副主管名單曝

彰化鞭炮釀悲劇！男搬運爆竹被炸死　他半張臉粉碎摘右眼失明

狠殺25歲花蓮男動機曝！沙袋包裹+水管綑綁　3煞花4小時2度棄屍

快訊／又找到人鼻！打撈關鍵證據「頭顱」恐破滅　疑已遭剖鋸剁碎

2026年貪污重罪適用國民法官法　法務部：強化公訴打擊犯罪

快訊／警政署再發布人事案　20名中高階警官異動

「熊抱哥」掉了...台中6歲童想救它5樓墜2樓　奇蹟僅輕傷還能走

快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中

統一超1月營收305億元創單月新高　全家年增6.33％同期新高

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

AI運動經濟與碳權競標　世新大學經濟營提供高中生經濟學初體驗

6間被店名耽誤的美味湯圓店！元宵必吃芝麻花生流沙餡、綠豆蒜糖水

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

妹躲窗簾出不來 姐霸登場拯救爸全程狂笑

社會熱門新聞

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

碎屍魔「死亡筆記」第4人現身！驚嚇說：我跟兇嫌不熟

公寓肢解3女！檢警2度勘驗扛回4箱證物

小弟內鬨幹掉大哥？　檢警驚人內幕案情急轉

碎屍魔疑爭家產狠奪命！聊天脫口：兄嫂不會跟我討房子

即／又撈到人鼻！關鍵證據「頭顱」疑已遭碎屍魔剁碎

即／高雄碎屍魔押返殺人現場！　將還原肢解棄屍手法

碎屍魔殺人後急丟木板　鄰曝「很臭」灑漂白水

雲林炭火燒肉店火警　12人緊急疏散

母遭碎屍丟河！兒衝命案現場企圖教訓碎屍魔

3女進屋變碎屍！鄰曝過年「半夜剁菜聲」

性侵小四幼女5年！獸父自稱100分爸爸

即／待「屠宰場」5.5小時　碎屍魔淡定看檢警搜證

更多熱門

相關新聞

即／警政署發布縣市警分局長人事異動

即／警政署發布縣市警分局長人事異動

警政署6日上午11時許發布包含縣市分局長人事異動名單，這次調任派令中，以刑事局駐外聯絡官張基銘升任縣市分局長最為矚目。本次警政署中高階警官升遷命令調動升遷達54員。

海巡署去年緝毒成效飆升270%

海巡署去年緝毒成效飆升270%

！海巡署預算遭削減42.7億　5海巡艦無法交船

！海巡署預算遭削減42.7億　5海巡艦無法交船

海巡署推動20噸以下船隻全加裝AIS

海巡署推動20噸以下船隻全加裝AIS

離島增設紅外線+機動熱顯像　海巡鞏固海防

離島增設紅外線+機動熱顯像　海巡鞏固海防

關鍵字：

海巡署人事異動海域安全海洋委員會情報組

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面