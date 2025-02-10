海巡署人事異動！督察、情報、特別行動3位副主管名單曝

▲海巡署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會10日中午核定發布包含海巡署督察組、情報組及特別行動支援中心3位新任副主管職務調整。海委會指出：此次人事異動係考量各單位業務特性及人員專業背景，期望透過具豐富實務經驗之外勤主管交流回署服務，有效協助單位主管完成當前各項海域執法重點工作。

海巡署督察組副組長由原第十三海巡隊隊長魏彰佑陞任，魏員具備豐富海上執法及基層業務推動經驗，未來將持續襄助推動組織內部管理與勤務紀律維護工作。



海巡署情報組副組長則由原第九巡防區指揮部主任黃永璋調任，黃員具備豐富情報統合分析經驗，未來將致力協助提升情報蒐集及分析作業效能。



海巡署特別行動支援中心副主任由原嘉義查緝隊長詹啟明陞任，詹員具備外語專長、特勤任務規劃與執行上具備豐富經驗，有助強化灰色地帶侵擾應處效能能力。

海巡署表示，本次調任3名新任副主管，均係遴派具長期外勤實務工作經驗且深具績效之幹部調任，期待3位新任副主管秉持專業、創新與服務精神，協助各該單位主管處理各項業務，迎接未來挑戰，持續守護國家海域安全。

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談 交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手 陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡 陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

