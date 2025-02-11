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台南歸仁地政所　專人輔導大批案件網路申辦登記成效卓越

▲台南市歸仁地政所輔導地政士使用網路申請，並透過舉辦教育訓練講座、到府輔導操作及協助系統匯入出等作業程序，已有307件土地登記案採用網路申請完成登記，成效卓越。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市歸仁地政所輔導地政士使用網路申請，並透過舉辦教育訓練講座、到府輔導操作及協助系統匯入出等作業程序，已有307件土地登記案採用網路申請完成登記，成效卓越。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來台南市持續推動重大建設，都市發展迅速，帶動區域房市交易熱絡，市長黃偉哲指示地政局積極推動地政服務智慧化，提供民眾網路申辦相關地政業務等多元管道，全市各地所有專人協助輔導土地登記網路申辦服務，以提升行政效率，貼近市民的需求。

地政局長陳淑美指出，為推動智慧政府優質地政服務，打造「台南」智慧城市意象，歸仁地政所因應區內推案大增，積極推動網路申請土地登記，本次配合市府二空新村都更區住宅完工後第一次移轉登記案，輔導地政士使用網路申請，並透過舉辦教育訓練講座、到府輔導操作及協助系統匯入出等作業程序，已有307件土地登記案採用網路申請完成登記，成效卓越。

▲台南市歸仁地政所輔導地政士使用網路申請，並透過舉辦教育訓練講座、到府輔導操作及協助系統匯入出等作業程序，已有307件土地登記案採用網路申請完成登記，成效卓越。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次以網路申辦大批土地登記之地政士林宜慶表示，利用「網路申辦登記」，當事人及土地標的資料可以提前在線上作業，無需在地政事務所現場等待收件，可以節省地政士的工作時間；此次歸仁地政針對二空新村都更案，主動舉辦講座並親赴地政士事務所指導操作流程，讓地政士及助理員熟悉系統介面，大幅增進代理人使用意願，肯定地政多元服務措施。

歸仁地政所主任鄭炳源提醒，網路申辦不必臨櫃親自送件，可節省往返時間成本，並且結合專業代理人驗證及線上簽章，有助土地登記效益及確保不動產交易安全。未來大批登記案件皆歡迎利用線上申辦服務，更能節省時間提高案件辦理效率，歸仁地政設有網路申辦輔導團，民眾如有操作數位櫃臺上問題歡迎洽歸仁地政登記課，將有專人協助指導及處理相關問題，完善網路申請各步驟。

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