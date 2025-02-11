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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台南綠委齊轟藍「惡罷」獨缺陳亭妃　林俊憲：大家並肩作戰立場一致

▲▼立委林俊憲召開 健康台灣 肺癌存活率倍增 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免時代來臨，藍營「以罷制罷」，日前已送出13名綠委連署書，當中包括身在民進黨鐵票倉的台南市立委林俊憲、王定宇，不過，罷免第一階段提議時卻靜悄悄，引來質疑名單恐造假，林俊憲及王定宇11日與同在台南的郭國文、賴惠員、林宜瑾召開記者會砲轟國民黨「惡罷」，但陳亭妃卻未在場。對此，林俊憲說，大家並肩作戰，對於這樣的報復性罷免立場都一致；王定宇則說，不管有沒有到場，應該都是反對國民黨這樣罷免連署。

林俊憲、王定宇、郭國文、賴惠員、林宜瑾11日於記者會上指出，相關單位應該嚴查這突然出現的提議書到底從何而來，並強調國民黨已經出手，民進黨不會坐視不管，台南市黨部將把各地公民團體罷免窗口的資訊公布給市民朋友，讓民主聖地關心台灣發展的民眾，可以持續為罷免發聲，並將資訊轉傳給其他地區的親朋好友，並協助宣傳藍委罷免案。

不過，現場台南綠委齊聚，卻獨缺陳亭妃一人。林俊憲回應，大家都是並肩作戰，擋惡法、惡罷的立場一致；王定宇則表示，自己獲邀出席，但不管人有沒有在現場，相信態度都是一樣。

陳亭妃表示，對於藍營不適任的委員罷免， 這是民意，該怎麼做大家要一起發聲，但像有些是原本沒有罷免的消息突然出現，這也很奇怪，這個東西應該以民意為主。

陳亭妃說，雖然今天沒有被邀請參與記者會，一起反對國民黨黑箱罷免，但她絕對譴責這種行為。今天立法院覆議要表決《選罷法》，除了聲援民進黨立委，更要化為實際行動，團結堅決反對惡法，還給台灣一個乾淨的民主體制。

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