台南企業熱心公益　捐贈南消一大隊住警器100個造福市民

▲台南熱心企業億霖企業公司，捐贈100只住宅用火災警報器予消防局第一大隊，提供台南市弱勢族群及火災高風險住宅場所裝設，提升居家防火安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為增進民眾住宅防火意識，保障市民生命財產安全，台南熱心企業億霖企業公司，捐贈100只住宅用火災警報器予消防局第一大隊，提供台南市弱勢族群及火災高風險住宅場所裝設，提升市民居家防火安全。

台南市推廣安裝住警器已行之有年，近年來亦不乏許多成功逃生案例，億霖企業股份有限公司深知住警器對於居家防火安全的重要性，主動捐贈100只住警器，以實際行動回饋社會，愛心不落人後，期盼藉由善舉提升住警器裝置率，守護民眾生命財產安全，並讓更多人關心居家防火防災議題。

市長黃偉哲表示，廣設住警器確實能降低火災危害，社會大眾應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，其具備及早通報、便於安裝、價格便宜、易於檢測、免插電源之特性，使住戶能於火災初期即時警覺，並進行火災應變及避難逃生，以降低火災造成的傷害及損失，讓民眾生活安全更有保障。

消防局長李明峯呼籲，火災通常發生在人們警戒心最低、深夜或清晨熟睡時刻，也最容易釀成重大人命傷亡，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生初期，藉由住警器的即早偵測，發出警報聲響提醒能及早採取避難逃生，進而減少人命傷亡與降低災害損失。

目前針對轄內弱勢族群或火災高風險住宅場所之民眾皆可補助一只住警器，可向當地消防分隊登記申請，經審核符合相關資格後即可領取，每戶補助一只，讓居家防火更有保障。