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男躲台南鹽水武廟女廁想偷窺　辯「修廁所」下秒跑了

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是在台南鹽水武廟女廁有1名男子躲在女廁內疑意圖偷窺女子如廁，被民眾發現後即逃離現場，市警新營分局指出，警方未接獲報案，將調監視器循線追人，並加強周遭安全巡邏勤務。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是在台南鹽水武廟女廁有1名男子躲在女廁內疑意圖偷窺女子如廁，被民眾發現後即逃離現場。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南鹽水武廟女廁1名男子躲在女廁內疑意圖偷窺，被民眾發現後即逃離現場。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是在台南鹽水武廟女廁有1名男子躲在女廁內疑意圖偷窺女子如廁，被民眾發現後即逃離現場。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

網友PO出影片指出，2月10日疑有1名男子被民眾發現躲在台南鹽水武廟女廁內，疑意圖偷窺女子如廁，民眾拍門叫他出來，該男子出來後，面對民眾質疑指責，則回稱他在女廁「修廁所」，而後在民眾表示要報警才逃離現場。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是在台南鹽水武廟女廁有1名男子躲在女廁內疑意圖偷窺女子如廁，被民眾發現後即逃離現場。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

鹽水武廟會計薛閔妃指出，廟方接獲民眾通報，馬上調閱監視器觀看，果真發現1名中年男子在女廁內，該男子接獲民眾說要報案即迅速逃離，民眾之所以會發現，係因該男子在女廁內頭伸高伸低十分可疑，民眾叫他出來，該男子躲約半小時才開門出來。廟方會加強注意環境安全維護。

▲有網友在網路社群PO出影片，畫面中是在台南鹽水武廟女廁有1名男子躲在女廁內疑意圖偷窺女子如廁，被民眾發現後即逃離現場。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲警方表示已派員調閱周邊監視器，追查該名男子身分。（圖／記者林東良翻攝，上同）

市警新營分局鹽水分駐所所長陳俊宏指出，有關影片中男子待在武廟女廁案件，警方未接獲民眾報案，新營分局已派員調閱周邊監視器，追查該名男子身分，通知到案釐清案情依法偵辦。另因鹽水區近期有月津港燈節及鹽水蜂炮民俗活動遊客眾多，新營分局將加強武廟及燈區周邊巡邏，以維遊客安全。

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