台南做工行善團　震災修繕並添置二手家具

▲台南市勞工局「做工行善團」前往水資源分署宿舍評估災民可能需要的衣櫥、床組（含床墊）、桌椅等，將於宿舍整修完成後，從倉庫載運二手家具提供災民使用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



0121地震造成台南市楠西區多處災損，黃偉哲市長立即指示市府團隊啟動應變機制，並協調南區水資源分署提供宿舍安置受災戶，2/10偉哲市長到現場會勘要提供給災民的安置處所，也請勞工局「做工行善團」提供二手家具。

為使「希望家園」盡速修復，11日勞工局「做工行善團」前往水資源分署宿舍評估災民可能需要的衣櫥、床組（含床墊）、桌椅等，將於宿舍整修完成後，從倉庫載運二手家具提供災民使用。

二手家具倉庫成立於2019年，是黃偉哲市長上任後，協調環保局將官田區隆田陸橋下清潔隊閒置的辦公室改造而成，黃偉哲市長也媒合台灣積體電路製造公司、麻豆新樓醫院、柳營區農會、統上開發建設股份有限公司、奇美實業股份有限公司、首府大學等單位捐贈二手家具，包含床架、床墊、衣櫥、桌椅、電腦桌、櫃子等，將「垃圾變黃金 黃金變愛心」。

勞工局運用黃偉哲市長的大水庫理論，集結各方資源，收來的二手家具由木工、油漆工會志工免費修復，再由志願服務協會志工整理封膜，視案家需求隨時贈送合適家具，為弱勢修繕戶節省大筆購買家具的費用，藉由回收、修復、整理並贈送弱勢戶二手家具的機制，使廢棄物重獲新生，資源再利用，達成環境永續。截至2/9已贈送116戶、671件家具，替弱勢修繕戶節省購買家具費用191萬9600元。



勞工局王鑫基局長表示，二手家具除贈送給房屋修繕的弱勢戶，亦納入緊急需求對象，例如2023年9月11日低壓帶暴雨造成白河區水災，偉哲市長第一時間指示贈送床墊等給家具泡水損壞的受災戶。1/21地震災後重建工作，「做工行善團」除協助修復水電管路、弱勢房屋修繕，亦提供二手家具資源，給予災民最大的溫暖與支持。