選罷法覆議未過綠要提釋憲！2白委沒投票　柯建銘預言「大逃亡潮」

▲立法院長韓國瑜宣布選罷法覆議案表決結果。（圖／記者杜冠霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院11日針對選罷法連署加嚴覆議案進行表決，最終以51票贊成、60票反對，被藍白聯手否決，不過，民眾黨的黃珊珊跟林憶君因人在國外缺席未投票。對此，民進黨團總召柯建銘直言，「大逃亡潮開始了」，並稱這場戰爭始戰就是終戰，另也表明後續將聲請暫時處分跟釋憲。

根據日前協商結論，立法院今處理選罷法覆議案，不邀請行政院長卓榮泰列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，每位立委發言時間為5分鐘。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，最終表決結果出爐，藍白以60票聯手否決覆議案。

柯建銘指出，大逃亡潮已經開始，並預言這場戰爭始戰就是終戰，藍白一開始選擇合作就沒有武器了，綠營是跟台灣人民站在一起，是2300萬對上藍白的62席，他拋出罷免，各位不要懷疑好像他在瞎搞，甚至分化他跟總統賴清德的關係，政治是要去判斷情勢，否則人云亦云哪叫政治？大家說他發瘋，但事實是「眾人皆醉我獨醒」。

民進黨團幹事長吳思瑤說，選罷法覆議案，民進黨票票入匭，堅持跟民意站在一起，反觀藍白，後續可觀察大逃亡潮，這回兩人沒投票，有什麼解讀大家自由想像，但根據投票結果，在野黨執迷不誤、惡僕欺主，今天更是自掘墳墓，為大罷免自添柴火，除了大逃亡，還有大變局，誰都擋不住。

對於選罷法覆議案未過，柯建銘則表示，後續會有暫時處分跟釋憲，這是標準配備。