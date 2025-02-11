蔡壁如為京華城案提告敗訴　洪健益：「蔡姐」欠我一個道歉

▲民進黨台北市議員洪健益去年公布「蔡姐」手諭，結果遭到蔡壁如提告，如今北院判決蔡壁如敗訴。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員洪健益去年9月拿出朱亞虎親筆信與便簽等資料，指控民眾黨前立委蔡壁如涉京華城弊案，遭蔡壁如提告；台北地方法院民事簡易判決日前出爐，蔡壁如告洪健益散播不實言論，造成她貪污等負面形象，使其名譽受損，要求賠償精神慰撫金50萬元，但遭到北院駁回。對此，洪健益喊話蔡壁如「妳欠我一個道歉」。

洪健益於去年指控蔡壁如涉入京華城弊案，遭到蔡壁如提告，而台北地方法院民事簡易判決於2月4日出爐，蔡壁如主張，洪健益利用一般民眾不明白京華城違法爭議的時序，以及她離開台北市政府的時間，竟隱藏重要時序，暗示她為京華城違法爭議容積率840%一手主導之人。

蔡壁如認為，洪健益此不實言論，已散布於不特定多數人，透過網路散布至全國，使見聞者對她產生貪污等負面形象，FB被留下負面評論，造成她的品德、操守等社會評價受到嚴重貶抑，侵害原告名譽權甚鉅，所以要求賠償精神慰撫金50萬元。

而洪健益認為，自己取得朱亞虎手寫給蔡壁如的信件，以及蔡壁如手寫便簽，並於FB發佈的言論，是基於該信件及便簽所確認的客觀事實，且蔡壁如也自認上開信件及便簽真實性，足認自己在發表言論前已盡查證義務，內容並無不實；且京華城容積率爭議案已被台北地檢署提起公訴，涉案被告人數眾多，包括政、商界人士，為重大矚目案件，而容積率核定標準攸關公共利益，當屬可受公評之事。

判決書指出，京華城容積率一案，台北地檢署檢察官已提起公訴，涉案被告包含政界、商界人士，為社會矚目案件，且公務機關對容積率核定攸關公共利益，屬可受公評之事，故洪健益言論，應是出於善意，而對可受公評事件發表意見。

判決書提到，另縱觀洪健益言論全文，並無任何關於京華城容積率變動，或蔡壁如主導京華城取得840%容積率的陳述，也無任何關於蔡壁如有自朱亞虎或京華城高層收受賄賂陳述，僅憑系爭言論，難令人產生蔡壁如為京華城違法爭議容積率840%一手主導之人，及有貪污連結，蔡壁如主張顯有過分解讀，自不足採。

判決書寫道，綜上所述，蔡壁如據以提起本訴，請求洪健益給付50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算利息，為無理由，應予駁回；蔡壁如之訴既經駁回，其假執行聲請也併予駁回。

針對蔡壁如提告敗訴一事，洪健益11日下午透過影片回應，「蔡姐」明知道告不贏，也怕被告誣告，所以選擇民事告訴，最終法官也判決蔡壁如敗訴，「很清楚的是，當時蔡壁如提告，為的就是保持黨內溫度及政治上考量，因而浪費司法資源，我個人認為不可取」。

洪健益指出，自己將所有證據攤出來，法官也認證他的證據沒有問題，「我要告訴蔡壁如，錯的是你，不是我，是你不該介入京華城案子，所以我要大聲地說一句話，蔡壁如你欠我一個道歉，什麼時候公開向我道歉？」至於蔡壁如選舉當選與否，只能要蔡看看在民眾黨內目前的情況，「希望妳加油，但我的道歉，妳還是要給。」