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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免適用選罷法新法還是舊法？　翁曉玲：總統公布後就該附身分證

▲▼國民黨團2/10召開「NCC假審查 真加稅！離譜！荒謬！」記者會，首席副書記長羅智強、立委廖先翔、翁曉玲出席。。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委翁曉玲出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（11日）進行選罷法覆議案投票，最終結果覆議案未通過。對於未來大罷免遞案時間會使用新法還是舊法？國民黨立委翁曉玲指出，既然新法已即將公布了，在第二階段要正式開始進行連署的時候，應該就要附上身分證，這才符合行政程序法和法理上的程序重新原則。

對於新版《選罷法》將上路，但中選會日前有宣告，根據第131條的規定，為了避免發生同一種選舉或罷免，部分適用舊法、部分適用新法，罷免提議送件適用舊法者，隨後連署與投開票等各階段也都適用舊法。

對於新舊法銜接的適用問題，翁曉玲表示，中選會做了一個奇怪的解釋，只要是在新法公布之前已經提出的罷免案，之後在第二、第三階段全部都是適用舊法，也就是不需要檢附國民身分證。這會造成一個問題，也就是在新法公布之後才提案和連署的人，他們就必須檢附國民身分證，這會在連署上造成不公平競爭的狀況。

翁曉玲表示，在新法通過後才提出罷免案，當然適用新法；在新法還未生效前已經提出的罷免案，在第一階段提議連署人可以不用檢附身分證，但新法已經公布，進入第二階段，正式開始連署時，應該附上身分證，這才符合「行政程序法」跟法理上的「程序從新原則」，這也可以讓後面罷免團體提案，進行第二階段連署時，起跑點是公平一致的。

國民黨團首席副書記長羅智強也表示，覆議案已經被打掉了，現在就看總統賴清德什麼時候公布選罷法讓它正式生效上路。另，附上身分證影本的法案修正，大部分的民調都是支持的，要按照該有的真實查對的程序原則來進行符合民意的修法，希望民進黨能夠順應民意。

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