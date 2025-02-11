好市多「1神物」好吃又方便　內行爆推：當宵夜沒負擔

▲原PO大推鱸魚排。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「方便又美味！」一名女網友直呼，好市多有一款冷凍鱸魚排，天冷拿來煮成鱸魚湯超級暖胃，是她必回購的美食之一。文章曝光後，一票吃貨也大推，「買了6-7年了，獨立包裝，退冰後開袋即烹煮，煎、蒸、湯都很好吃」；不過也有人反映，「最近特價買的有土味」。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》熱心分享，好市多有一款冷凍鱸魚片，一包約有7片且真空包裝，天冷煮鱸魚湯超暖胃，而且「當宵夜也不怕太有負擔」，因此讓她大推「方便又便宜！」

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一票吃貨也分享烹調方法，「用老薑去烹調，起鍋灑點香油，讚」、「這個超方便，煮酸菜魚也超讚」、「今天剛煮的鱸魚薑湯，這個特價必買，缺點就是很少特價」、「氣炸160度／20分鐘，塗上一層醬油，再氣炸160度5分鐘，我兒子必吃餐點」、「特價必買，一片真空包裝很方便，晚上肚子餓時拿來煮魚湯+大漢真品板豆腐超好吃」、「任何魚我都加破布子入電鍋，省事好吃又下飯」、「加豆豉、糯米椒、一點點紅辣椒和薑末蒸，超好吃」、「我最近也是拿來煮味增湯，很好用」、「我前前後後也買了6-7年了，獨立包裝，退冰後開袋即烹煮，煎、蒸、湯都很好吃」。

不少網友則反映有土味，「我娘吃一次嚇到，土味很重，但我吃不出來」、「最近特價買的有土味...該如何料理呢」。對此，有網友教學去土味的作法，「直接煮還是有一點土味，建議退冰之後加一點酒加一點胡椒粉，加點鹽巴稍微醃一下，再煎或是切片下去煮魚湯才比較好吃，不會有土味」。

另有網友嫌價格太貴，「菜市場買整隻還比這個便宜」、「我覺得這種魚片煮起來不鮮甜，我小孩叫我下次別買，還是去全聯買生鮮的整尾鱸魚」。

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