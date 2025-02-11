大勝紅茶拿鐵！50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

▲手搖飲料店50嵐。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

50嵐因為品質穩定，價格相對親民而深受大票人喜愛。一名網友直呼，最近好奇買新品「重焙烏龍拿鐵」來喝，意外戳中他的味蕾，茶與奶的比例非常完美，更晉升原PO喜愛名單之中。文章曝光後，一票網友也大讚，「已經超級久沒喝50嵐，某天喝到這個真的直接愛上」、「一定要加小顆珍珠會升天」。

一名網友在Threads表示，自從喝了50嵐新品「重焙烏龍拿鐵」後，讓他不自覺喝上癮，「茶跟奶的比例配合的很完美！」

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不過在原PO心目中，第一名仍舊是阿華田拿鐵，而重焙烏龍拿鐵則是竄升第二名，同時他好奇飲料控們也這麼認為嗎？

文章曝光後，一票網友也點頭回應，重焙烏龍拿鐵也大勝紅茶拿鐵，「這杯不知道有什麼魔力，吸著吸著就沒了」、「真的50嵐阿華田拿鐵最好喝！月月來到時候喝一杯熱的超爽」、「常溫也超好喝，我已經超級久沒喝50嵐，某天喝到這個真的直接愛上」、「過年前連續2天都喝重焙烏龍拿鐵+波霸，真的有魔力，太好喝了 」、「一定要加小顆珍珠會升天」、「平常的50嵐就是奶味重，重烘烏龍讓奶與茶完美1:1～愛了」。

說到飲料新品上市，「再睡5分鐘」宣布推出全新蕎麥系列飲品，皆是以低咖啡因的「梔梔蕎麥」做為基底，一口氣網羅4款新品選擇，有搭配綿密奶蓋的「棉被梔梔蕎麥」、加入燕麥奶的「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」等。