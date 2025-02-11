「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

▲總統與五院國政會商。（圖／總統府直播）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長會商國政，立法院長韓國瑜會中表達，希望賴清德呼籲各方停止惡性大罷免，總統府副秘書長張惇涵則透露，賴清德引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。對此，民進黨立委邱議瑩今（11日）表示，整個大罷免不是民進黨帶領，所以不是賴主席去下令就會停止，凡事都有因果，去年藍白過了哪個法案是福國利民？韓院長應該更有能力去調和鼎鼐，如果只是主持院會，那她來做就好，為什麼要你韓國瑜來做？

邱議瑩於節目《POP撞新聞》談到「大罷免看法」，她表示，自己要先講，整個大罷免活動不是民進黨去帶領，所以不是賴主席去下令就會停止，這不是民進黨主導、帶領，一切都是民間團體去發起。

邱議瑩表示，賴總統的這個因果論，講得非常好也非常正確，藍白為什麼會讓人民這麼反感，為什麼會讓這麼多民團主動領銜出來要罷免，而且帶頭罷免這些在立法院主導擴權、違憲法案的這些人，其實凡事都是有因果的。

邱議瑩提到，前年在選舉時，很多人說民進黨執政太久，應該要給民進黨一些教訓，所以在立法委員的選舉上面，加上有民眾黨因素，民進黨掉了一些席次，國民黨變成了多數黨，藍白結合後，在立法院變成絕對多數，所以要過什麼法案都是輕而易舉的，但大家看，去年一整年過了哪個法案是福國利民的？看不出來。

邱議瑩認為，現在韓院長提出「請賴主席制止發動大罷免」，第一，自己必須講大罷免不是賴主席去發動，第二，韓院長以院長之尊，應該更有能力去調和鼎鼐、處理立院這些爭議問題，韓國瑜並不是不清楚這些法案的爭議性多大，也不是不知道預算的刪減完全沒有章法，韓國瑜非常清楚，因此常常不經意透露自己的無奈，才會傳出立法院國民黨團總召傅崐萁現在真的很大，完全沒有把韓院長放在眼裡，韓院長有沒有這樣講，不會對著她講，但在很多協商、餐敘場合，大家可以看到小傅真的很大。

邱議瑩直言，如果院長只是主持院會，那韓院長真的是把院長這個職務做小了，如果當一個院長只是主持會議，那她來做就好，為什麼要你韓國瑜來做？

邱議瑩提到，過去大家常常會把王金平拿來跟韓院長比較，王院長是最有能力調和、甚至在立法院大家會稱他是公道伯，每次預算或是到最後一天大清倉時，那是多繁雜的工作，可是王院長很有耐性地坐到最後，一條條、一個案一個案的協商，甚至有些王院長認為沒道理的案子，都會跟藍綠提案人溝通，大家當時會就事論事。

最後，邱議瑩強調，現在立院協商都有公開轉播，卻完全不是以前這樣，看起來韓院長也沒辦法控制情緒，院長應該更清楚自己的角色扮演。

▼民進黨立委邱議瑩。（圖／記者屠惠剛攝）