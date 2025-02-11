　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

▲▼總統與五院國政會商，賴清德總統贈5院院長禮盒。（圖／總統府直播）

▲總統與五院國政會商。（圖／總統府直播）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長會商國政，立法院長韓國瑜會中表達，希望賴清德呼籲各方停止惡性大罷免，總統府副秘書長張惇涵則透露，賴清德引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應。對此，民進黨立委邱議瑩今（11日）表示，整個大罷免不是民進黨帶領，所以不是賴主席去下令就會停止，凡事都有因果，去年藍白過了哪個法案是福國利民？韓院長應該更有能力去調和鼎鼐，如果只是主持院會，那她來做就好，為什麼要你韓國瑜來做？

邱議瑩於節目《POP撞新聞》談到「大罷免看法」，她表示，自己要先講，整個大罷免活動不是民進黨去帶領，所以不是賴主席去下令就會停止，這不是民進黨主導、帶領，一切都是民間團體去發起。

邱議瑩表示，賴總統的這個因果論，講得非常好也非常正確，藍白為什麼會讓人民這麼反感，為什麼會讓這麼多民團主動領銜出來要罷免，而且帶頭罷免這些在立法院主導擴權、違憲法案的這些人，其實凡事都是有因果的。

邱議瑩提到，前年在選舉時，很多人說民進黨執政太久，應該要給民進黨一些教訓，所以在立法委員的選舉上面，加上有民眾黨因素，民進黨掉了一些席次，國民黨變成了多數黨，藍白結合後，在立法院變成絕對多數，所以要過什麼法案都是輕而易舉的，但大家看，去年一整年過了哪個法案是福國利民的？看不出來。

邱議瑩認為，現在韓院長提出「請賴主席制止發動大罷免」，第一，自己必須講大罷免不是賴主席去發動，第二，韓院長以院長之尊，應該更有能力去調和鼎鼐、處理立院這些爭議問題，韓國瑜並不是不清楚這些法案的爭議性多大，也不是不知道預算的刪減完全沒有章法，韓國瑜非常清楚，因此常常不經意透露自己的無奈，才會傳出立法院國民黨團總召傅崐萁現在真的很大，完全沒有把韓院長放在眼裡，韓院長有沒有這樣講，不會對著她講，但在很多協商、餐敘場合，大家可以看到小傅真的很大。

邱議瑩直言，如果院長只是主持院會，那韓院長真的是把院長這個職務做小了，如果當一個院長只是主持會議，那她來做就好，為什麼要你韓國瑜來做？

邱議瑩提到，過去大家常常會把王金平拿來跟韓院長比較，王院長是最有能力調和、甚至在立法院大家會稱他是公道伯，每次預算或是到最後一天大清倉時，那是多繁雜的工作，可是王院長很有耐性地坐到最後，一條條、一個案一個案的協商，甚至有些王院長認為沒道理的案子，都會跟藍綠提案人溝通，大家當時會就事論事。

最後，邱議瑩強調，現在立院協商都有公開轉播，卻完全不是以前這樣，看起來韓院長也沒辦法控制情緒，院長應該更清楚自己的角色扮演。

▼民進黨立委邱議瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼邱議瑩舉行 生命的溫暖戰歌 新書發表會 蕭美琴 蘇貞昌 陳建仁 李永得 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
夏如芝「流產過2次」　寶寶沒了心跳
幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算
月入破10萬！碎屍魔殺3女　前老闆震驚：他乖乖的、很老實
快訊／男童燒到40度　染流感1周死亡
「Sandy狂插話素人」影片挨轟！　正妹來賓揭她後台真實面
快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫
快訊／不挖化糞池！碎屍案「無關預算遭砍」
3女遇害　碎屍宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海軍士兵持有對岸身分證　陸委會：現職軍公教不得赴陸設籍

幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算

選罷法覆議案60：51被否決　吳思瑤：藍白贏得不光不采將付出代價

罷免連署加嚴行政院提覆議　吳宗憲：與中選會查核職責矛盾

「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

幕後／院際協調後...卓榮泰聯繫韓國瑜商談總預算解方　表態願參與協商

快訊／立院藍白合否決政院選罷法覆議案　黃珊珊、林憶君在國外未投票

柯文哲被爆直通習近平辦公室　黃國昌嗆「垃圾雜誌」：沒必要回應

陳玉珍再提「不該補助創作者」　朱宥勳嗆：那就用全面罷免溝通吧

批李彥秀對台沒信心送女兒出國　陳柏惟：怕小孩變青鳥

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

海軍士兵持有對岸身分證　陸委會：現職軍公教不得赴陸設籍

幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算

選罷法覆議案60：51被否決　吳思瑤：藍白贏得不光不采將付出代價

罷免連署加嚴行政院提覆議　吳宗憲：與中選會查核職責矛盾

「大罷免不是賴主席下令就停止」　邱議瑩點罷免因果、韓國瑜問題

幕後／院際協調後...卓榮泰聯繫韓國瑜商談總預算解方　表態願參與協商

快訊／立院藍白合否決政院選罷法覆議案　黃珊珊、林憶君在國外未投票

柯文哲被爆直通習近平辦公室　黃國昌嗆「垃圾雜誌」：沒必要回應

陳玉珍再提「不該補助創作者」　朱宥勳嗆：那就用全面罷免溝通吧

批李彥秀對台沒信心送女兒出國　陳柏惟：怕小孩變青鳥

台南歸仁地政所　專人輔導大批案件網路申辦登記成效卓越

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

快訊／15:01台東規模3.5「極淺層地震」　最大震度3級

獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

急診爆滿「病人躺地插管」　醫點名健保1新制：更多人等不到床

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4000多棵櫻花樹接力綻放

資源回收業難找人「擬開放移工」　 勞部：本勞1人即可申請

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

北市精舍命案　王薀「首席女弟子」電眼正面照曝

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

買中古屋「踮腳摸到天花板.電壓無解」　 趙小僑.劉亮佐：下次買房要買新的！

政治熱門新聞

分析／賴清德五院會商已表明「底線」　做到了自然不會大罷免

快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

大罷免時代下半年迎重頭戲　藍綠罷免一階達標名單總整理

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

快訊／藍「抄名冊」罷免蘇巧慧被抓包　前黨員沒連署卻收到查詢單

NCC縮了！750元審查費引爆民怨

韓願協商總預算　昌：民眾黨不會變

高雄碎屍案　白委：要繼續廢死？

民進黨團簽字了！　立院明表決選罷法覆議案、25日開議

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

柯被爆直通習辦　昌嗆：垃圾雜誌

陳玉珍再提「不該補助創作者」　作家嗆：那就用全面罷免溝通吧

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

鄭家純忍2個月開撕史書華？暗示問題不只私德

更多熱門

相關新聞

幕後／卓榮泰聯繫韓國瑜商談總預算解方　表態願參與協商

幕後／卓榮泰聯繫韓國瑜商談總預算解方　表態願參與協商

總統賴清德10日邀五院院長入府會商國政，盼化解行政立法間針鋒相對的緊張氛圍。針對《中央政府總預算案》部分，立法院長韓國瑜喊話行政院不要提覆議，但行政院長卓榮泰表態謹守立場仍會提出。據了解，會後卓榮泰隨即傳訊息向韓國瑜表達，盼在送出總預算案前能密集聯繫，商討出全盤且妥適的處理方式；若召開黨團協商有需要的話，也願意親自出席說明。

快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

陳玉珍再提「不該補助創作者」　作家嗆：那就用全面罷免溝通吧

陳玉珍再提「不該補助創作者」　作家嗆：那就用全面罷免溝通吧

快訊／藍「抄名冊」罷免蘇巧慧被抓包　前黨員沒連署卻收到查詢單

快訊／藍「抄名冊」罷免蘇巧慧被抓包　前黨員沒連署卻收到查詢單

轟賴清德召五院會商「演演猴戲」　蔡壁如：不過是亮刀前最後偽裝

轟賴清德召五院會商「演演猴戲」　蔡壁如：不過是亮刀前最後偽裝

關鍵字：

邱議瑩韓國瑜賴清德立法院大罷免國民黨民進黨王金平五院會商

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面