快訊／立院藍白合否決政院選罷法覆議案　黃珊珊、林憶君在國外未投票

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快訊／立院藍白合三度否決政院選罷法覆議案　2白委在國外未投票

▲▼立法院長韓國瑜宣布選罷法覆議案表決結果。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立法院長韓國瑜宣布選罷法覆議案表決結果。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（11日）針對選罷法連署加嚴覆議案進行表決，表決結果出爐，領票人數111人，在藍綠兩黨票票入匭情況下，51票贊成、60票反對，在野黨以人數優勢成功否決行政院覆議案，這也是此屆國會第三度否決政院覆議案，另外，2白委林憶君、黃珊珊缺席未投票，兩人目前都還在國外。

對於缺席院會，林憶君辦公室回應，林憶君因出國處理事務，趕不及回國，有向黨團和院會請假。另據瞭解，黃珊珊因人在美國陪伴家人，尚未回國，也有向黨團請假。

立法院會去年底三讀通過選罷法連署加嚴版本，但直到今年1月24日農曆年前才送到行政院，政院隨即召開臨時院會提出覆議案，年假後，行政院第一時間赴立院遞案。

立法院去年12月20日院會三讀修正通過選罷法等三大案，其中只有憲法訴訟法於三讀後送總統府咨請公布，選罷法、財劃法為避免適用舊法釋憲否決，國民黨團要求暫緩送出，並在上月24日農曆年前才函請立法院送出「罷免門檻加嚴」版的選罷法，讓罷免連署要附上身分證影本。

行政院隨即召開臨時院會，並於年假後第一時間赴立院遞案。然而，考量行政院提覆議、總統公告等時程，最快要等到2月下旬生效，難以趕上2月1日罷免開跑日，反而國民黨「以罷制罷」因起步較晚，可能適用新制。白委黃國昌反而為此批評政院「以覆議之名行拖延之實」，延宕新法生效時間。

根據日前協商結論，立法院今處理選罷法覆議案，不邀請行政院長卓榮泰列席說明，並由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人進行發言，每位立委發言時間為5分鐘。全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決。

稍早表決結果出爐，在藍綠兩黨票票入匭情況下，51票贊成、60票反對，在野黨以人數優勢成功否決行政院覆議案，另外，2白委林憶君、黃珊珊缺席未投票。

藍委謝龍介發言時表示，執政黨整天玩，只想倒因為果，發動大罷免，過去對賴清德的尊重現在只剩一點點，行政院通過的預算快三兆說無法執政，哀爸哭母，白賊白賊再白賊，有夠可憐，歷史會記載，選輸就翻臉，說沒有補助就是白賊，有任何人沒拿到補助都來跟在野黨討，我們就把官商勾結抓出來，卓榮泰這個兩光的半桶水，應該要換掉，這次全國總罷免，全國民眾要站出來發聲。

白委張啓楷則指出，請行政院不要變成大惡罷、大亂罷，民調清楚民眾反對大罷免，覆議不可能通過，為何要拖延時間？請民進黨三思。超過六成民眾贊成選罷法修嚴，杜絕造假、幽靈連署，學歷越高越支持。七成二民眾反對大罷免，多數民眾支持修法、反對大罷免，結果行政院製造社會對立。吳沛憶、吳思瑤跟兩位原民立委都快被罷免，為何不快踩剎車？不要再提覆議案。

綠委吳思瑤發言時直指，誰是惡罷人民最清楚，新年新會期立院要持續做惡嗎？覆議案是重啟審視針對機會，罷免連署加嚴惡修，閹割民權才是真正的惡奴欺主，勢必會遭受人民反撲，害怕被罷免的國民黨立委請投票支持覆議案，這是最後一次機會，選罷法修惡程序毫無正義，審法案送法案都搞偷襲，這是人民期待的立法院？

吳思瑤直言，設立有史以來最難的連署門檻，更對人民隱私權造成重大傷害，國民黨罷免綠委也趕著送件要適用舊法，就表示連國民黨都不想用新法，民意代表不能用修法方式圖利自己，選罷法修惡形同立委自我圖利，人民有權選出公職當然有權罷免，自己也被鎖定，但自己和13位立委勇敢接受人民再檢驗，謙遜反省，而非為一己之私對抗人民。

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