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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／院際協調後...卓榮泰聯繫韓國瑜商談總預算解方　表態願參與協商

▲▼總統與五院國政會商大合照。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德與五院國政會商大合照。（圖／總統府直播）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德10日邀五院院長入府會商國政，盼化解行政立法間針鋒相對的緊張氛圍。針對《中央政府總預算案》部分，立法院長韓國瑜喊話行政院不要提覆議，但行政院長卓榮泰表態謹守立場仍會提出。據了解，會後卓榮泰隨即傳訊息向韓國瑜表達，盼在送出總預算案前能密集聯繫，商討出全盤且妥適的處理方式；若召開黨團協商有需要的話，也願意親自出席說明。

有鑒於朝野衝突越發激化，總統賴清德昨邀請行政、立法、司法、考試、監察等五院進行院際會商，期盼五院透過這樣的機制理性對話，是在憲政基礎上促成真正朝野團結的契機。

對此，行政院表示，院長卓榮泰非常感謝總統依照憲法所賦予的權責召開院際協調，卓也重申，行政院「誠意溝通、人民優先」是不變的態度，期望行政、立法兩院，能以更大的團結、真正的團結，在國內，求更安穩的發展；對國際上，求更公平的合作機會，讓人民安心。

但針對眼下的僵局，也就是攸關未來政府施政、行政單位推動政策的《中央政府總預算案》部分，似乎仍無共識。韓國瑜雖拋出追加預算的做法，但於法而言是否可行仍有待商議，卓榮泰也表態，行政院仍會提出覆議，盼立法院能接受覆議案。

據了解，昨日的五院院長的會商中，韓國瑜在會中有提到，希望行政院不要針對總預算案提出覆議案，並以採用追加預算的方式來處理。知情人士指出，當時卓院長即表達，預算追加減程序有相關法規限制，是否能夠透過追加減預算的程序來補救並不明確，也不一定能夠過關，還是希望有一個全盤解決之道

知情人士說，賴總統在會中有請行政、立法兩院的院長再多協商關於總預算的解決方式。為此，卓榮泰在院際會商結束後，隨即就聯繫韓，表達希望這幾天可以密集見面商談，替總預算案找到解決方案。

據了解，卓榮泰希望身為立法院大家長的韓國瑜能盡快召集朝野協商，找到解決方案，做成決議，再送出總預算案；甚至，若有需要，卓也願意隨時參與協商。

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