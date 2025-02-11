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騰訊在阿拉伯建「中東數據中心」　投入1.5億美元

▲▼騰訊在阿拉伯建「中東數據中心」　投入1.5億美元。（圖／翻攝騰訊雲）

▲騰訊將在阿拉伯建「中東數據中心」。（圖／翻攝騰訊雲）

記者蔡紹堅／綜合報導

騰訊9日在利雅德的LEAP2025上宣布，將在沙烏地阿拉伯建設首個中東數據中心，同時結合當地產業創新需要，未來數年內將在中東地區投入超1.5億美元，用於基礎設施、資源和相關投資建設，推動中東地區數位經濟創新。

騰訊雲國際中東和北非副總裁胡丹在峰會上表示，非常高興能夠與沙烏地阿拉伯共同成長，沙烏地阿拉伯數據中心的建設將會加強騰訊對當地數位化轉型能力的支持。，「們期待通過進一步加強騰訊雲在中東地區的雲服務，持續推動產業創新。」

▲▼騰訊在阿拉伯建「中東數據中心」　投入1.5億美元。（圖／翻攝騰訊雲）

沙烏地阿拉伯通信和技術部（MCIT）副部長Mohammed AlRobayan表示，在過去一年裡，沙烏地阿拉伯進一步鞏固了全球數位化轉型領軍者的位置，「這在很大程度上得益於我們兌現了發展國家數位經濟的承諾。」

Mohammed AlRobayan說，騰訊雲決定將其首個中東數據中心設立在沙烏地阿拉伯，這充分證明瞭全球企業對沙烏地阿拉伯作為科技樞紐的信心，「我們也相信，未來，下一代雲服務、人工智能及數位服務將從這裡走向世界。」

據陸媒報導，騰訊此次在阿拉伯建設的數據中心，預計在2025年內開服，採用雙可用區格局，就近為中東及周邊區域客戶提供高質量的彈性計算、存儲、安全、AI等雲服務，幫助區域內的企業和組織實現數位化轉型。

為了加強當地數位基建、資源整合和相關領域建設，騰訊雲預估將在未來幾年投入總資源價值超1.5億美元。

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