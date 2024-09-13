辦公室情侶吵架！2人坐1椅「搖來搖去」　同事全嗨翻圍觀狂拍

記者廖翊慈／綜合報導

騰訊濱海大樓12日一男一女在會議室內吵架，兩人還發生肢體拉扯、擁吻等，如電視劇劇情般上演。男方最終疑似哄好女方後，兩人交疊坐在1張辦公椅上，往後「搖來搖去」，殊不知對面大樓一群同事正圍觀吃瓜，並將過程拍了下來，傳到公司聊天室。

據網友拍下的影片顯示，一男一女在有落地窗的會議室內發生爭執，女方看似怒氣滿滿，不斷指罵著男方。男方見狀不斷伸手想安撫女子，怎料卻不斷被對方拍開，他一氣之下，將女方拉近自己，兩人擁吻了一下後，女方疑似氣消了一些。

▲▼兩人在會議室吵架。（圖／翻攝自微博）

影片中，該對男女持續「溝通」，女方先坐了下來。男方將她拉起身，並共坐一張椅子，讓女子坐在他的大腿上。男子抱起她的腿，兩人交疊在椅子上晃來晃去，力道還不小。

這一過程全被對面大樓的同事看光光了。拍攝者在過程中，不斷尖叫，甚至開始當起解說員，喊著「他拉起她的手了！我去！」不只拍攝者在「搖滾區」，眾人在同事間的聊天室中，互相傳遞消息後，吸引了一群人「聞瓜」到此圍觀。

▲▼同事們「聞瓜」前來。（圖／翻攝自微博）

相關影片也引起熱議，不過多數網友都讚嘆，辦公椅的品質良好，「必須要稱讚一下椅子的品質是真好，兩個人仰臥雙腳離地都不會倒」、「以後家裡買椅子就照這個品質買」、「麻煩椅子的連結來一個」。

騰訊公司對此回應，騰訊深圳濱海辦公室發生的親暱擁抱行為事件，騰訊已對此啟動內部調查，「辦公樓層會議室有人發生摟抱親暱等行為，公司對此高度重視，已正式立案調查，經初步了解狀況，當事人雙方為男女朋友關係，其中一人為公司員工，公眾場合行為不當會根據最終調查結果，及相關制度進行相應處理。」