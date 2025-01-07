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大陸 大陸焦點 特派現場

被列入「美國防部」名單！　騰訊強調：我們不是軍工企業

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

▲上海騰訊大樓。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國國防部6日（當地時間）表示，已將包括騰訊、寧德時代在內等，中國科技巨頭列入中國軍工公司名單（根據美國法律正式規定為「第1260H條清單」）。騰訊7日對此回應，「我們並不是軍工企業，或軍工供應商。」

綜合陸媒報導，騰訊表示，「騰訊被列入這份名單，顯然是一個錯誤。」此次一同被列入1260H清單的寧德時代也回應，「這是一個錯誤，公司並未參與任何軍事相關活動。」

報導指出，美國2021財年《國防授權法案》第1260H條為，美國國防部每年更新，並公布一份與中國軍方有關聯的實體清單。

▲▼騰訊手遊「王者榮耀」。（圖／CFP）

▲▼騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》。（圖／CFP）

▲騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》近日遭人民網批評荼毒兒童。（圖／CFP）

美國國防部的1260H清單曾有過多次調整作業記錄，不少企業上了名單幾個月後，又被從清單中移除，包括中微公司、IDG資本、中國國際工程顧問公司、福建火炬電子科技股份有限公司、中芯國際香港（國際）有限公司等公司，均曾被列入1260H清單，但最終都被移除。

公開資料顯示，目前，騰訊擁有中國使用人數最多的社交軟體「騰訊QQ」和「微信」，以及最大的網路遊戲社區「騰訊遊戲」。在電子書領域 ，旗下有閱文集團，運營有QQ閱讀和微信讀書。

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