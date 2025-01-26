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大陸 大陸焦點 特派現場

騰訊「企鵝島」內部畫面首曝光　新總部由名設計師馬岩松操刀

▲騰訊深圳新總部「企鵝島」。（圖／翻攝極目新聞）

▲騰訊深圳新總部「企鵝島」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

文／香港01

近日，被稱為「企鵝島」、位於深圳前海大鏟灣片區的騰訊新總部「互聯網+」未來科技城的內部畫面首次曝光，當中採用大量無障礙設計元素，備受矚目。

▲騰訊深圳新總部「企鵝島」。（圖／翻攝極目新聞）

「企鵝島」總用地面積約7.2萬平方公尺，總建築面積約41.2萬平方公尺，包括兩座塔樓、三座相互連通的雲樓，以及一座獨立水滴樓。建築高度自陸地向海洋逐漸降低，形成流動的城市天際線。建成後的東區，將為騰訊員工提供流動的、互聯共通的花園式辦公場所。

據了解，「企鵝島」上的公共服務設施-科技展覽館、文化館、體育中心等未來將面向公眾開放。該項目設計將雲樓的底層架空，使其漂浮於地面之上，呈現出流動的姿態。由此形成的開放的城市灰空間，不僅為園區提供了豐富多樣的全天候面海公共活動場所，還具有戶外展覽的功能。

▲騰訊深圳新總部「企鵝島」。（圖／翻攝極目新聞）

灰空間相互連通，形成了從園區內部到海灣的視覺通廊，同時也有助於優化場地的遮陰和通風效果。雲樓底部採用通透的超高無肋玻璃，從視覺上消除室內外空間的界限。雲樓之間通過鋼桁架空中連橋實現彼此連通。而連橋本身也成為了觀海和交流的共享場所。

南端雲樓可滿足發佈、展覽、會議、交流等不同場景需要。雲客廳被四個核心筒抬升至空中，兩層通高的環形無肋玻璃最大限度地打開觀海界面。當人們置身於此，滿眼皆是亙古的自然海灣大背景與深圳朝氣蓬勃的城市生活，無限的想象力與創造力在此時被激發。

▲騰訊深圳新總部「企鵝島」。（圖／翻攝極目新聞）

近日，著名建築師馬岩松現身前海，親自體驗了由他操刀設計的「腳動」升降機功能，只需抬一下腳，感應器就幫其呼叫升降機。這一別具匠心的設計，考慮到了行動不便人群的需求，使得所有人都能自由、便捷地抵達「雲樓」這一公共空間。

馬岩松表示，無障礙設計不僅是為了方便殘疾人，更是為了所有人能夠自由地使用公共空間。「企鵝島」的建設備受矚目，項目也採用了大量無障礙設計元素。

此前，「企鵝島」04地塊9、10棟建築已經達到無障礙三星級標準，這也是目前國內無障礙設施建設的最高等級。該項目在「全國無障礙環境建設精品案例」評選中，成功獲評「設施設計」精品案例。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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