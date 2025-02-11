台南5綠委反擊藍「惡罷」　疑連署造假預告地方黨部將應戰

▲林俊憲、王定宇回應被罷免，台南綠委齊聚相挺。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

新國會作為多數的藍白頻惹爭議，民意怒火中燒，而民進黨團總召柯建銘登高一呼，罷免已遍地烽火，多個公民團體發起罷免國民黨立委，累積至今已有31人第一階段達標，藍營則「以罷制罷」，目前送出13名罷免綠委的提議書，但部分卻在連署階段毫無消息。對此，被列在罷免名單中的民進黨立委林俊憲、王定宇11日與選區同在台南市的立委郭國文、林宜瑾、賴惠員召開記者會質疑藍營造假，身為民進黨台南市黨部主委的郭國文更強調，國民黨已經出手，他們不能坐視不管，將會協助宣傳藍委罷免案，並將相關資訊分享給台南民眾。

國民黨迎戰大罷免「以罷制罷」，連身在民進黨鐵票區的林俊憲、王定宇也被鎖定，日前已完成第一階段遞件，但林俊憲、王定宇指出，資料因資格不符已遭中選會退件。

林俊憲11日記者會上表示，藍營這是突襲罷免，這段期間社會都看到這麼多公民團體發起罷免，設連署站呼籲大家支持，但由國民黨發動，針對他或是王定宇的，在台南卻都沒看到有動作，這樣竟然還可以送出幾千份罷免提議書，他們必須提出強烈質疑，是否有統一工廠集中生產，否則怎麼會憑空出現 ？要求相關單位嚴查。

王定宇則說，他問過里長、菜市場、宮廟，當地沒人看過有罷免連署活動，他對於公民監督當然尊重，但是這種利用民主方式造假應被譴責，若有特定人士直接抄寫個資、未經本人簽名就做為連署書送出，此舉恐已觸犯選罷法、個資法、刑法等偽造文書之刑責，領銜人也須負起法律責任。

王定宇也強調，面對國民黨用黨機器推動報復罷免，綠營會做好準備全力應戰，呼籲台南黨公職，應該投入國民黨罷免行動，全力協助公民團體。

郭國文表示，相對公民團體發起的罷免，國民黨的連署公信力受到質疑，因為一般罷免是敲鑼打鼓，他們的卻是偷雞摸狗，民進黨台南市黨部一直都很自制，沒有涉入罷免行動，因為罷免是公民團體作為主要角色，但國民黨已經出手，民進黨也不能坐視不管，所以他將要求黨部將各地公民團體罷免窗口的資訊公布給市民朋友，讓民主聖地關心台灣發展的民眾，可以持續為罷免發聲，並將資訊轉傳給其他地區的親朋好友，並協助宣傳藍委罷免案。

林宜瑾則表示，公民團體在全國各地發起罷免，是為了反制國民黨一年來在立法院的種種惡行，從擴權法案，再到憲訴法、選罷法、財劃法，甚至近期的預算風波，公民的憤怒一點點累積起來，才有數量驚人的連署書，如今他們反過來罷免林俊憲和王定宇有什麼正當理由？

賴惠員指出，罷免活動本應由民眾主導，但國民黨突送出林俊憲、王定宇罷免案，沒人看見連署的過程，毫無公民、全是政黨，她呼籲台南的鄉親一定要站出來，維護這兩位在國會為台南奮戰的立委，讓國民黨看到真正的民意、見識什麼叫做真正的「公民力量」。