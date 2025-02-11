台灣燈會明開燈「高鐵加開95列車」　尖峰班距不超過15分鐘

▲因應台灣燈會，高鐵將加開95列車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

2025台灣燈會明天(12日)將在高鐵桃園站外開燈，預估將吸引大批人潮，台灣高鐵也嚴陣以待，並宣布自2月12日至2月23日燈會期間加開95班次列車，尖峰時段每15分鐘內就一班車停靠桃園站，並增加自由座車廂疏運，並視需求機動再加開全車自由座列車。

去年國慶雙十煙火在雲林舉辦，當天高鐵雲林站人潮炸裂，甚至有旅客有車票卻擠不上車，今年台灣燈會在高鐵桃園站區外舉辦，明天起登場，預期不少民眾會搭高鐵前往賞燈，讓高鐵嚴陣以待，台灣高鐵公司宣布，燈會期間將加開95班加班車，其中南下47班、北上48班。

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高鐵公司表示，在人潮尖峰時段，高鐵將提供密集班次的旅運服務，平日周一至周四約20分鐘內、假日周五至周日每15分鐘內，南下及北上各有一班次列車停靠桃園站，部分車次並增加自由座車廂配置數，快速疏運人潮。高鐵也呼籲旅客配合交通管制提早到站，並預先購妥回程車票快速通行。

此外，高鐵桃園站也將在燈會期間進行進出站動線管制，高鐵公司說明，平日自傍晚19:00起、假日自下午17:00起，將進行進出站動線管制，確保所有旅客都能順利乘車，也呼籲旅客配合動線，並將視旅運需求機動加開全車自由座列車。

▲台灣燈會期間，特定時段高鐵桃園站進行動線管制。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵也提醒，燈會期間旅客前往高鐵桃園站有5大交通調整措施，包括高鐵快捷公車及其他市區公車燈會期間均維持正常運作；轉乘機場捷運，旅客由車站B1穿堂層前往桃園捷運連通道搭車；搭乘計程車，即日起至2月25日期間改由7號出口外計程車乘車區上車。

另高鐵停車場2月24日前暫停使用P1及P2停車場，可利用P3立體停車場，30分鐘內免費；交通管制期間可利用青峰路一段臨停接送區。原車站8號出口臨停接送區將實施「人等車」交通管制，禁止車輛於該區停等候客。