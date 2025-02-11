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獨／媒體高層被當詐團車手硬辦　北市烏龍警洗門風創治安史首例

▲萬華分局外觀,萬華分局。（圖／記者柳名耕攝）
▲萬華分局警方將媒體主管當車手搞出大烏龍。圖為萬華分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

2024年11月初，北市萬華區發生一起詐團車手ATM取款案件，轄區警方接獲165反詐騙專線通報後，依規定向車手盜領、所屬華南銀行ATM調閱取款監視器畫面，未料銀行給錯監視器，連累到另個時段到ATM匯款的某媒體高階主管，警方隨後通知該主管到大理派出所製作筆錄，並指控他是詐團車手，提領贓款9萬元新台幣。

據了解，當時該名被無辜傳喚的媒體主管拿出自己工作識別證，強調自己有相當的薪資收入，不可能為了區區9萬元就下海當車手，但令他無奈的是，承辦警員無視監視器提領現款的日期時間和被害人匯款時間完全不符，就硬照著制式詐欺筆錄內容詢問該媒體主管，把無辜第三人當詐團車手偵處，嚴重戕害無辜民眾的相關權益。

更讓該名主管氣結的是，筆錄製作過程中，警員還問他「何時加入詐騙集團？」「你迄今提領幾筆贓款？」「加入詐團分潤多少錢」，完全不理會該主管說明，他當時在ATM匯款只是要繳房租給房東，認為警方省略他的詳細說明，分明就是要陷人於罪。

儘管該主管當場否認涉案，並不斷強調警方調閱了錯誤監視器，「請查清楚，請按照我的說法記錄，不要省略、不能這樣問案」，但警方仍依既定方向進行偵訊，將他當成詐騙集團成員的方式訊問。

最讓該主管無法忍受的是，警方竟是錯信華南銀行給了錯誤的監視器畫面導致案件誤判。由於被害人聲稱遭車手盜領款項的具體時間，與該主管使用ATM時間根本對不上，警員在約談時並未進一步查證，反而直接將影像中「最近一名使用ATM的人」當作嫌疑人，導致這場荒謬烏龍。

該主管憤怒表示，「若此事發生在一般民眾身上，恐怕早已遭到栽贓定罪。」他坦言，若非強烈要求警方重新調查，恐怕早已被誤認為詐欺共犯。由於承辦員警辦案邏輯是「找不到人，就抓影像中最近一位使用ATM者」，且未對錯誤機台進行排除，一般人若無相關法律常識，極可能就被警方遭依詐欺罪嫌移送法辦。

更荒唐的是，承辦員警還在筆錄中提及「你確實有匯款給房東，也有用另一張卡提領現金」，但事實上，該主管根本 沒有這張卡，更未進行任何提領。然在警方刻意進行錯誤筆錄與使用錯誤監視器影像證據下，當事人幾乎無法自證清白。

萬華分局當時打算將該主管當車手直接移送，直到今年1月中旬，萬華分局察覺辦案錯誤，在農曆年前，萬華分局長董欣欣親自帶領烏龍辦案的官警、偕同行政組、偵查隊長、大里派出所所長與相關承辦員警十餘人前往向該主管當面致歉，坦承偵辦疏失，事後警方再行調閱正確的提領監視器後，順利將該名43歲洪姓車手緝獲。

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