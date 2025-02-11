川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

▲美國總統川普上任以來，已簽署多項行政命令。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普先前表態將對鋼鐵與鋁加徵高達25％的關稅，預計在白宮橢圓辦公室簽署，但最新消息指出，原訂10日簽署的多項行政命令中，鋼鐵與鋁關稅可能並未包含在內，具體細節尚不明朗。

綜合外電報導，根據白宮10日稍早公布的行程，川普原訂於美東時間下午在橢圓辦公室舉行簽署儀式；然而，BBC報導指該行程已延後至11日，延遲原因不明。

其中一項預計簽署的行政命令，據BBC指出，可以確定的是，川普將簽署終止美國政府推動以環保紙吸管取代塑膠吸管的計畫，結束前總統拜登以來，美國政府內部採用「環境友善」的紙吸管的政策。目前尚不清楚川普是否會在今天稍晚再簽署涉及鋼鋁關稅的相關命令，或是擇期處理。

川普9日強硬表態，將對外國進口至美國的鋼鐵、鋁品一律課25％關稅。此舉恐怕會爆發一場美國一對多的多戰線貿易戰風險。

美國商務部資料顯示， 2024年外國輸美鋼品最多的前3國，分別為加拿大（600萬噸）、巴西（410萬噸）、墨西哥（320萬噸），第4到6國都是亞洲國家，分別為南韓（250萬噸）、越南（120萬噸）和日本（110萬噸）。

輸美鋁品最多的國家依舊是加拿大（320萬噸），再來依次為阿拉伯聯合大公國（30萬噸）與中國（20萬噸），南韓、巴林、阿根廷與印度與中國相同，輸美都是20萬噸。