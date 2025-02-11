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川普簽署行政命令：對所有進口鋼鋁徵收25%關稅

▲川普簽署最新行政命令。（資料照／路透）

▲川普簽署最新行政命令。（資料照／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於10日簽署行政命令，對進口鋼鐵及鋁分別加徵25%的關稅，進一步推動改革美國貿易政策的計畫。

《華盛頓時報》報導，川普在簽署時強調，「這是一件大事，讓美國再次富有。」此舉旨在促進國內鋼鐵產業生產與就業，但也將提高美國製造商的生產成本，影響汽車、家電等產業，與川普競選時承諾降低生活成本的目標相矛盾。

在美方正式宣布前，歐盟執行委員會（European Commission）即批評該關稅政策「非法且適得其反」，而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）更揚言，若美國執行此政策，德國將在1小時內展開報復性措施。

川普預計最快於11日公布「對等關稅」（Reciprocal Tariff），即根據他國對美國產品徵收的關稅，美方將以相同稅率反制。其中，歐盟將成為主要目標，因為歐盟對美國進口汽車徵收10%關稅，而美國對歐洲車輛僅課徵2.5%。

這項計畫將顯著改變美國近幾十年的貿易政策，川普政府正試圖提高對來自印度、巴西等國的貿易壁壘，使美國貿易政策發生歷史性變革。

鋼鐵與鋁關稅政策預計將進一步升高美國與北美鄰國的貿易緊張，因為加拿大、墨西哥都是美國的主要鋼鐵進口來源。川普上周才暫緩對加拿大和墨西哥的進口關稅計畫，將其與移民與毒品走私問題掛鉤。

根據美國鋼鐵協會（AISI）數據，2023年加拿大為美國最大鋼鐵供應國，向美輸出660萬噸鋼鐵；巴西、墨西哥、南韓、越南則為美國前五大進口來源。

儘管中國僅向美國出口50.8萬噸鋼鐵，但其全球鋼鐵產量占比超過50%，因此仍是川普政府關注的焦點。由於中國經濟因房地產泡沫影響而放緩，導致鋼鐵產量供過於求，使美國政府擔憂其傾銷行為影響全球市場。

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