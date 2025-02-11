馬斯克開價3.2兆「低價收購OpenAI」　奧斯曼回酸：不了謝謝

▲特斯拉創辦人馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

特斯拉及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）聯合一批投資者，於10日提出以974億美元（約新台幣3.2兆元）收購ChatGPT開發商OpenAI，但該金額遠低於OpenAI最新的1570億美元（約新台幣5.2兆元）的估值。

對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）隨即在社群平台X（前稱Twitter）回應：「不用了，謝謝，但如果你願意，我們可以以97.4億美元的價格收購Twitter。」該回應明顯諷刺馬斯克在2022年以440億美元高價收購Twitter，並將其更名為X。

馬斯克的律師托貝羅夫（Marc Toberoff）透過電子郵件證實，該收購提案已於10日正式提交至OpenAI董事會，顯示出馬斯克與OpenAI間的競爭進一步升級。馬斯克曾在2015年協助共同創立OpenAI，並為其提供資金，但在2018年因內部權力鬥爭而退出；他指控OpenAI違反最初的非營利使命，轉型為營利性企業，並對該公司提起訴訟。

此次收購提案背後的投資聯盟包括馬斯克旗下的xAI、資產管理公司Baron Capital Group，以及風險投資公司Eight Partners。目前，OpenAI尚未對此收購案作出官方回應。

OpenAI去年10月完成新一輪66億美元的融資，使其估值達1570億美元。華爾街日報（The Wall Street Journal）率先報導此收購提案，但外界普遍認為OpenAI不太可能接受這筆遠低於其市場價值的收購報價。