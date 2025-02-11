　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克開價3.2兆「低價收購OpenAI」　奧斯曼回酸：不了謝謝

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人馬斯克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

特斯拉及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）聯合一批投資者，於10日提出以974億美元（約新台幣3.2兆元）收購ChatGPT開發商OpenAI，但該金額遠低於OpenAI最新的1570億美元（約新台幣5.2兆元）的估值。

對此，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）隨即在社群平台X（前稱Twitter）回應：「不用了，謝謝，但如果你願意，我們可以以97.4億美元的價格收購Twitter。」該回應明顯諷刺馬斯克在2022年以440億美元高價收購Twitter，並將其更名為X。

馬斯克的律師托貝羅夫（Marc Toberoff）透過電子郵件證實，該收購提案已於10日正式提交至OpenAI董事會，顯示出馬斯克與OpenAI間的競爭進一步升級。馬斯克曾在2015年協助共同創立OpenAI，並為其提供資金，但在2018年因內部權力鬥爭而退出；他指控OpenAI違反最初的非營利使命，轉型為營利性企業，並對該公司提起訴訟。

此次收購提案背後的投資聯盟包括馬斯克旗下的xAI、資產管理公司Baron Capital Group，以及風險投資公司Eight Partners。目前，OpenAI尚未對此收購案作出官方回應。

OpenAI去年10月完成新一輪66億美元的融資，使其估值達1570億美元。華爾街日報（The Wall Street Journal）率先報導此收購提案，但外界普遍認為OpenAI不太可能接受這筆遠低於其市場價值的收購報價。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭台銘「總統連署未參選」　柯文哲手機藏內幕
高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光
今晚變天！　「全台下最大」時間曝
快訊／台灣星巴克深夜突宣布明起漲價！連3天買一送一
川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓去年逮捕180名外籍逃犯　12人為台灣籍

馬斯克開價3.2兆「低價收購OpenAI」　奧斯曼回酸：不了謝謝

瓜地馬拉巴士墜橋增至51死　全國哀悼3天

川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

美股漲167點！輝達勁揚逾2.8％　台積電收漲近1％

哈瑪斯暫緩釋放人質　以哈互控違反加薩停火協議

OpenAI加速開發自家晶片　今年送交台積電生產

「加薩不宜居」　川普：巴勒斯坦人無權回當地

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」　12名150歲老人還在領福利金

南韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【過年2選1小遊戲】符合題目就按進水盆　兒女被老爸「當籃球狂壓」XD

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

菲律賓去年逮捕180名外籍逃犯　12人為台灣籍

馬斯克開價3.2兆「低價收購OpenAI」　奧斯曼回酸：不了謝謝

瓜地馬拉巴士墜橋增至51死　全國哀悼3天

川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

美股漲167點！輝達勁揚逾2.8％　台積電收漲近1％

哈瑪斯暫緩釋放人質　以哈互控違反加薩停火協議

OpenAI加速開發自家晶片　今年送交台積電生產

「加薩不宜居」　川普：巴勒斯坦人無權回當地

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」　12名150歲老人還在領福利金

南韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

配菜地雷「三色豆」到底是什麼豆？　農業部解答

菲律賓去年逮捕180名外籍逃犯　12人為台灣籍

5種食物幫大腦恢復精神　當零食吃也沒問題

馬斯克開價3.2兆「低價收購OpenAI」　奧斯曼回酸：不了謝謝

2025人生勝利組！「3星座」愛情、事業兩得意　這1人全落空

首波春雨明報到　全台「一片橘黃」下3天

五月天澳洲開唱發文找地陪　釣出超大咖天王

早上喝咖啡！　醫：最能降低死亡風險

張蘭不認乾兒子自打臉　曾笑指夏健「在抖音上叫我乾媽」

瓜地馬拉巴士墜橋增至51死　全國哀悼3天

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增

川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

羅馬尼亞大選被裁定無效　總統宣布下台

川普：巴勒斯坦人無權回當地

美股漲167點！輝達勁揚逾2.8％　台積電收漲近1％

以總理稱巴人可在沙烏地建國　利雅德譴責

彩券沒刮乾淨以為沒中　男差點扔掉1億元

更多熱門

相關新聞

OpenAI開發自家晶片　今年送台積電生產

OpenAI開發自家晶片　今年送台積電生產

路透社披露，ChatGPT開發商OpenAI正加快腳步推進自家人工智慧（AI）晶片的開發，以降低對AI晶片大廠輝達的依賴。OpenAI將於今年敲定晶片設計，送交台積電製造。

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

川普上任即雷厲風行 　CBS民調施政滿意過半

川普上任即雷厲風行 　CBS民調施政滿意過半

馬斯克操刀聯邦政府瘦身　DOGE改革掀法律戰

馬斯克操刀聯邦政府瘦身　DOGE改革掀法律戰

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

川普：馬斯克將幫助揭露數千億美元政府弊端

關鍵字：

馬斯克奧特曼OpenAI

讀者迴響

熱門新聞

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

快訊／台灣星巴克宣布2／12漲價

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

金馬影后19歲赴美遭校醫性侵：是想忘記的恥辱

2波變天溫差破10°C　9縣市低溫特報

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

刮取水管2m下殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房

36%台男撐不到1分鐘！醫認證「4招自己練」愛愛更持久

具俊曄想和大S結婚真正原因曝！

即／威力彩10.8億開獎了

高雄金鞏橋今找到1屍塊　確認是「人體組織」

元宵後運勢翻轉　三生肖財運爆棚

「EXO歸國四子」回鄉境遇大不同！

更多

最夯影音

更多

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面