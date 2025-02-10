馬斯克操刀聯邦政府瘦身！DOGE介入6大部門　改革計畫掀法律戰

▲馬斯克獲川普欽點掌管「政府效率部」（DOGE）。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

由特斯拉執行長馬斯克所領導的「政府效率部」（DOGE），其主張精簡聯邦政府，並宣布進一步審查軍事與教育支出，此舉獲得美國總統川普支持。然而DOGE的行動引發法律爭議，包括試圖關閉「美國國際開發署」（USAID）、進入多個政府機構，並試圖取得財政部的計畫，部分計畫已被法院阻止。民主黨批評此舉損害美國利益。

根據《ABC News》、《BBC》，川普當地時間11日接受福斯新聞專訪時，為馬斯克的行為辯護，稱馬斯克並未因DOGE的行動而獲益，強調DOGE將審查軍事與教育部門，尋找預算中的「大規模欺詐與浪費」。美國國防部長赫格塞斯對此表示歡迎，認為應確保軍事預算透明。

自川普就職以來，DOGE已介入多個政府機構，推動裁撤或重組聯邦政府部門，引發法律爭議。法院已裁定DOGE不得存取美國財政部的個人財務數據，並要求銷毀相關記錄。同時，聯邦法官亦阻止政府執行終止出生公民權、強制USAID員工休假以及提供聯邦政府僱員大規模買斷計畫的命令。

對此，民主黨人則透過法律手段對抗DOGE行動，但在共和黨掌控白宮與國會的情況下，他們的影響力有限。

▲川普認為，馬斯克主掌DOGE並精簡聯邦政府，並未從中獲得利益。（圖／達志影像／美聯社）

此外，川普在訪談中提及對美國、加拿大、墨西哥貿易的擔憂，重申若加拿大成為美國的第51州，將能夠解決每年約2000億美元的貿易逆差。他批評加拿大與墨西哥未能滿足美方要求，暗示美國可能將採取進一步行動。

DOGE試圖重組多個美國政府機構，其中包括美國國際開發署（USAID），該機構負責全球人道援助，但DOGE計劃將其關閉，法院已暫時阻止該決策。DOGE人員進入國家海洋暨大氣總署（NOAA），存取與多元化計畫（DEI）相關的數據，並獲取聯邦航空總署（FAA）的技術權限，以進行「快速安全升級」，但具體細節尚未公開。

在財政與教育領域，DOGE嘗試存取美國財政部的政府支付系統與公民財務數據，但法院已下令禁止並要求銷毀相關記錄。同時，川普承諾解散美國教育部，DOGE已獲取聯邦學生貸款數據，引發民主黨調查。DOGE人員也進入消費者金融保護局（CFPB），導致華府辦公室員工被通知居家辦公至少一週。目前，DOGE的行動仍面臨法律與政治挑戰，未來是否能成功推動相關變革仍有待觀察。