川普施政滿意度達53%！　CBS民調：7成民眾認為他說到做到

▲ CBS民調顯示川普施政滿意度達川普53%。（圖／路透）

文／中央社

哥倫比亞廣播公司（CBS）今天公布美國總統川普上任3週後的最新民調，他的整體施政滿意度為53%，不滿意度為47%，高達7成受訪者說，川普正在兌現競選承諾。

這份民調顯示，69%受訪者形容川普「強硬」，63%形容他「精力充沛」，60%說他「專注」，58%認為他做事「有成效」。

特別是他的支持者與選民，認為他在結束多元、公平及包容（DEI）計畫，以及驅逐非法移民等問題上，做出了足夠的努力。

此外，高達7成受訪者說，川普正在兌現他在競選期間所做的承諾，只有3成說他違背競選承諾。

川普的驅逐非法移民政策得到多數人（59%）支持，64%受訪者贊成派遣美軍到美墨邊境，但對於建立大型拘留中心來關押人員則意見分歧，贊成者有48%，反對者為52%。

以色列和加薩

川普對以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）衝突的處理整體上獲得正面評價，54%贊成其作法，46%反對。但他最近說要接管加薩，只有13%認為是好想法，不認同的有47%，40%受訪者不確定，或說要視情況而定。

物價和關稅

高達66%受訪者認為，政府對降低物價關注不夠。

關稅方面，大多數人不贊成對中國以外的國家徵收關稅，近3/4認為對進口商品徵收新關稅通常會導致物價上漲。

馬斯克、政府效率部（DOGE）和影響力

共和黨人傾向於認為馬斯克（Elon Musk）至少應該對政府營運和預算有一定的影響力，儘管影響力不一定會「很大」，民主黨人則傾向說他不該有任何影響力，或者不該有太大的影響力。

這份哥倫比亞廣播公司新聞網／輿觀（CBS News/YouGov）民調是在2025年2月5日至7日進行，訪問2175名具全國代表性的美國成年人。（譯者：鄭詩韻／核稿：劉文瑜）