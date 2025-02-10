元宵節要來了！15禁忌一次看　勿逗弄小鳥、吃冰小心破財

▲ 清水孟國際塔羅小孟老師分享元宵節的15項禁忌。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年2月12日為農曆正月十五「元宵節」，這天如同小過年，但也代表著農曆春節告一段落。元宵節這天除了吃湯圓外，清水孟國際塔羅小孟老師分享15項禁忌，呼籲民眾千萬別觸犯，否則可能招來邪氣或是破財。

【元宵節15項禁忌】

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1、不可以借錢，會把好運借光。

2、不可以逗弄小鳥，因為民間相傳元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵才會放鞭炮和點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。

3、元宵為天官大帝的生日，因此家人，朋友，小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4、當天不宜剪髮與洗髮，因為髮象徵發，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。

5、不宜殺生，元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。

6、不宜搬家，會把福氣搬光。

7、不宜敲打房子，會把福氣與財氣敲掉。

8、元宵為臨水夫人千秋，民間相傳臨水夫人因為力抗妖魔，而入水又失血過多，因此避免到海邊與使用尖物以避免見血。

9、米缸也不要見底，相傳會斷炊，錢財見底。

10、不要弄破衣物，以免錢財破光。

11、不要穿黑與白的衣服象徵坐牢。

12、家中不要太暗，家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈龍。

13、小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣，因為鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。

14、吃湯圓不宜敲碗，因為古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢，晚上吃湯圓敲碗也會招好兄弟來吃，要注意。

15、不要吃冰，民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒單爺也屬於武財神，因此吃太冰財富會遠離。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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