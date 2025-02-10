監獄戀情破碎！妻控夫情勒「把我當工具人」　訴離獲准

▲獄中的丈夫情勒要求辦接見寄物品，女子心痛向法官訴請離婚。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

一對男女在服刑時交往，在2年前女方假釋後結婚，但男子遭判17年須於2035年服刑期滿，女方頻頻接到他訴苦要到監獄辦理接見，才能提早假釋，但女子生活困苦，當無法寄錢、寄物品時，男方便情勒要脅要與前妻聯繫，讓她認為自己始終只是工具人，只好向法院訴請離婚。法官認為，兩造自交往至婚後從未共同生活，並無溝通、協調解決方式，裁准離婚。

依據判決書內容，女子主張，她與男子於服刑中認識、交往，2023年3月31日假釋出監後，兩人於5月10日結婚，當時男子仍在監服刑，兩造婚前僅短暫認識，並無感情，婚後未曾共同生活，出獄後收入微薄不穩定，生活困苦。

女子結婚時知男子遭判刑17、18年，但男子卻說「約1、2年後即可假釋出監」，男子向妻子說，需有家庭支持度分數以達成假釋標準，要求她前往接見，如她沒空前往，便要告訴她前妻前往接見，亦可達成分數，對她情緒勒索，兩人冷戰2個月。

女子稱，2024年4月間因家人無法載她到彰化探監，兩人又因此爭吵，男子來信都是要她寄錢、寄物品，吵架時丈夫就會拿前妻或前女友威脅，甚至懷疑她外遇；女子認為自己只是工具人，不是老婆，且丈夫需多年才能假釋，無法履行夫妻義務或與伊相互照顧扶持，兩造婚姻已生重大破綻而無回復。

男子辯稱雙方結婚時，妻子即知他刑期，仍同意與其結婚，雙方應沒有無法維持婚姻的重大事由。並聲明，將原告之訴駁回。

法官認為，雙方結婚時女方尚未確知男子何時出監，自結婚時起長期均未共同生活，被告於原告假釋出監後猶長期在監，被告無視妻子工作、生活上已經沒有多餘的時間及金錢支付被告所需，女子也未體諒被告在監，生活大小事均需仰賴原告代為處理現況，多次就金錢、接見等事發生爭吵，欠缺夫妻應共同生活、相互扶持同安共苦，依民法第1052條第2項規定准許離婚。