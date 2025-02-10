路上一堆「白框框」！彰化標線人行道「亂停」　警方要抓了

▲彰化大埔路人行道標線已上路，仍有機車違停。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為了改善彰化市大埔路人行道，彰化縣政府工務處規劃重新劃設道路標線，將車道縮減為雙向各約3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格，及0.9至1.2公尺的標線型人行道，提供行人提供專屬步行空間，但仍有不少汽、機車仍停在人行道上，針對違停亂象，彰化警分局預計最快2月底前實施強制取締。

▲彰化大埔路人行道已上路，有不少機車已經停入機車區內。（圖／民眾提供）

為了推動行人安全道路環境政策，縣府選定市區最熱鬧的大埔路，進行整體道路交通環境改善，其中以「車道瘦身」、「劃設標線型人行道」及「停車彎」三大目標來提升大埔商圈整體道路交通環境，作為全縣首條友善人行道的示範道路。

許多商家和居民擔心標線劃設後影響進出便利，一度引發市民代表走上街頭現勘，認為汽機車共用車道，不僅增加危險，機車族鑽車陣更是險象環生。還有住戶反對，門口的路是自己的，不希望被停滿機車。

▲彰化大埔路人行道標線已上路。（圖／民眾提供）

不過隨著標線畫設完成及宣導後，有不少行人已習慣走在人行道上，但汽機車違停亂象仍舊存在，居民質疑為何不開罰。彰化警分局指出，目前警方與縣府工務處持續協調中，待2月底標線全部調整完成後，將開始實施違停取締，在人行道違規停車的車輛，都將依道路交通管理處罰條例第56條第1項開罰，處以600元以上1200元以下罰鍰。

▲彰化大埔路人行道標線已上路。（圖／民眾提供）