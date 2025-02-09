休旅車猛撞路邊車翻覆！他剛停車買早餐就挨撞　10歲女兒嚇哭

記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

彰化北斗8日清晨7時46分許發生一起車禍，42歲廖姓男子駕駛白色休旅車沿中山路南往北行駛，廖男疑因早起上班精神不濟，車輛突偏移撞上停放在路旁的黑色轎車，導致黑車往前推撞另輛大貨車，白色休旅車當場翻覆，事故造成黑車上10歲女童受傷送醫，詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲黑色轎車停在路邊買早餐，遭後方白色休旅車猛撞，造成轎車上10歲女驚嚇過度送醫。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



根據現場監視器畫面，40歲陳姓男子駕駛黑色轎車載著妻子及10歲女兒，行經中山路一段時停在路邊買早餐，沒想到陳妻才剛下車，約16秒後一輛沿中山路南往北行駛的白色休旅車突從後方撞上，造成轎車往前推撞另輛大貨車，車頭慘卡在大貨車車斗下方，而白色休旅車也當場側覆，可見當時撞擊力道猛烈，事後休旅車駕駛自行從副駕駛座爬出脫困。

早餐店老闆表示，轎車及大貨車車主都是他們的顧客，事發時她聽到碰一聲，回頭一看就發現3台車撞成一團，10歲女童被嚇壞當場嚎啕大哭。

警方表示，10歲女童因撞到椅子受到驚嚇，由救護車送往北斗卓綜合醫院就醫，所幸並無大礙，而大貨車駕駛事發時不在出上逃過一劫，雙方酒測值都為0，目前肇事原因尚在釐清中。