地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

▲阿里山國家風景區管理處監視器拍攝到嘉義地區冒出白光。（圖／翻攝「阿里山國家風景區管理處」YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨12時發生規模6.4地震，震源深度僅17公里，屬極淺層地震。不少民眾表示，地震時目睹一道藍光劃破夜空，隨後劇烈搖晃，讓「地震光」的神秘現象再次成為討論焦點。科學家指出，這可能與帶電氣體迸發或岩石摩擦有關，而NASA的最新研究還發現，氣候變遷可能間接導致地震風險增加。

根據阿里山民眾拍攝到的畫面，地震瞬間天際出現巨大藍色光芒，隨後地面強烈震動。類似情形也曾出現在2023年土耳其強震及2022年墨西哥地震前，全球多地都有目擊地震光的紀錄。

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科學家指出，地震光的形狀和顏色多變，可能像光影跳舞、發光球體，甚至如地面閃爍的火焰。這些異象雖看似神秘，但其實具有科學依據。

專家表示，地震光可能與地殼內部張力有關。當地殼內部壓力增加，負電荷的氧原子群分裂並釋放到地表，與空氣反應形成帶電氣體，從而發出光芒。另一種理論則認為，巨大的地震壓力導致岩石摩擦，進而產生火花或光芒。美國地質學家指出，類似現象可在實驗中模擬，「施加壓力於特定岩石時，會產生電壓差，這可能是地震光的來源。」

除了地震光外，科學家更警告，氣候變遷可能間接影響地震的頻率與強度。研究顯示，全球暖化導致冰川加速融化，減輕對構造板塊的壓力，讓板塊更容易移動並引發地震。NASA將此現象命名為「冰後地殼回彈」，指出冰川退縮釋放的地殼壓力可能增加構造活動的機率，進一步提升大型自然災害的風險。