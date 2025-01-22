　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

▲▼阿里山國家風景區管理處監視器拍攝到嘉義地區冒出白光。（圖／翻攝「阿里山國家風景區管理處」YouTube）

▲阿里山國家風景區管理處監視器拍攝到嘉義地區冒出白光。（圖／翻攝「阿里山國家風景區管理處」YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義縣大埔鄉21日凌晨12時發生規模6.4地震，震源深度僅17公里，屬極淺層地震。不少民眾表示，地震時目睹一道藍光劃破夜空，隨後劇烈搖晃，讓「地震光」的神秘現象再次成為討論焦點。科學家指出，這可能與帶電氣體迸發或岩石摩擦有關，而NASA的最新研究還發現，氣候變遷可能間接導致地震風險增加。

根據阿里山民眾拍攝到的畫面，地震瞬間天際出現巨大藍色光芒，隨後地面強烈震動。類似情形也曾出現在2023年土耳其強震及2022年墨西哥地震前，全球多地都有目擊地震光的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

科學家指出，地震光的形狀和顏色多變，可能像光影跳舞、發光球體，甚至如地面閃爍的火焰。這些異象雖看似神秘，但其實具有科學依據。

專家表示，地震光可能與地殼內部張力有關。當地殼內部壓力增加，負電荷的氧原子群分裂並釋放到地表，與空氣反應形成帶電氣體，從而發出光芒。另一種理論則認為，巨大的地震壓力導致岩石摩擦，進而產生火花或光芒。美國地質學家指出，類似現象可在實驗中模擬，「施加壓力於特定岩石時，會產生電壓差，這可能是地震光的來源。」

除了地震光外，科學家更警告，氣候變遷可能間接影響地震的頻率與強度。研究顯示，全球暖化導致冰川加速融化，減輕對構造板塊的壓力，讓板塊更容易移動並引發地震。NASA將此現象命名為「冰後地殼回彈」，指出冰川退縮釋放的地殼壓力可能增加構造活動的機率，進一步提升大型自然災害的風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄
兒子誤扔破棉被！陸翁一聽驚喊「啊~」　直接從病床上彈起
川普要求俄烏停戰「怒嗆普丁」：俄羅斯恐遇大麻煩
「他有用我！」　女急問醫：會懷孕嗎
林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」求助
紫南宮借4億回收7億「單筆達320萬」　主委笑答郭台銘還金價
檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸
吳婉君、趙駿亞洩愛足跡！　半年前「駁當第三者」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

詐騙猖獗！　4種人今年最好別投資

檳榔西施要失業了！　半數檳榔攤倒閉「230萬人丟飯碗」

連3天恐跌破5℃　過年挑戰首波寒流

紫南宮借4億回收7億「單筆達320萬」　主委笑答郭台銘還金價

地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

取貨打錯1個字！　他「開車3小時」笑喊：太太太值得

超強冷氣團過年凍全台　影響時間拉長

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

前主播職場咆嘯、言語霸凌　下屬身心受創離職率飆高

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

詐騙猖獗！　4種人今年最好別投資

檳榔西施要失業了！　半數檳榔攤倒閉「230萬人丟飯碗」

連3天恐跌破5℃　過年挑戰首波寒流

紫南宮借4億回收7億「單筆達320萬」　主委笑答郭台銘還金價

地震前爆「詭異地震光」！　專家曝原因：氣候變遷恐也有影響

阿嬤提早給孫紅包　結果「真的紅了」

取貨打錯1個字！　他「開車3小時」笑喊：太太太值得

超強冷氣團過年凍全台　影響時間拉長

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

前主播職場咆嘯、言語霸凌　下屬身心受創離職率飆高

快訊／鈴木一朗踏進名人堂！　亞洲首位創神紀錄

體育署預算遭砍！高志綱捍衛運動員「值得國家支持」　網讚聲一片

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

川普上任民調僅47％　低於歷任總統

「Skoda旗艦房車推新油電」不吃油可跑120公里！台灣今年先上汽油款

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

小孟老師／1月22日星座運勢　天蠍今天輕鬆賺

詐騙猖獗！　4種人今年最好別投資

檳榔西施要失業了！　半數檳榔攤倒閉「230萬人丟飯碗」

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

生活熱門新聞

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

快訊／03:42嘉義阿里山規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

嘉南6.4強震兩周前他就示警　專家解釋「地震光」

詐團用LINE玩新招「誘開啟1功能」銀行存款被盜光

檳榔西施恐絕跡！　「辣妹」淚訴辛酸

強震護理師「神速護嬰」畫面曝光　網友讚爆

周五連3天雨區最大　小年夜起全台降溫探8度

外國妹愛上台北最大原因！　4理由完勝首爾

更多熱門

相關新聞

嘉義6.4地震釀44傷　能量同2顆原子彈

嘉義6.4地震釀44傷　能量同2顆原子彈

嘉義大埔鄉21日凌晨0時17分發生規模6.4強震，之後餘震不斷，據消防署統計，全台受到本次地震影響而就醫的人數為44人。前地震測報中心主任郭鎧紋認為，這次的地震大約釋放2顆原子彈的能量；氣象署也提醒，嘉義大埔地震屬中大型地震，不排除3天內仍有規模5以上的餘震發生。

中華郵政祭地震受災戶關懷措施　房貸戶小額貸款最高50萬

中華郵政祭地震受災戶關懷措施　房貸戶小額貸款最高50萬

快訊／嘉義小貨車與機車碰撞！母嬰雙亡

快訊／嘉義小貨車與機車碰撞！母嬰雙亡

住戶抱童逃畫面曝　玉井大廈不敵6.4強震變危樓

住戶抱童逃畫面曝　玉井大廈不敵6.4強震變危樓

南橫公路等3公路阻斷　今午前全搶通了

南橫公路等3公路阻斷　今午前全搶通了

關鍵字：

地震光氣候變遷嘉義

讀者迴響

熱門新聞

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

快訊／00:27台南南化區規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

今明「全台有雨」　過年最冷時間曝

年薪300萬不動產銷售　遭嬌妻戴綠帽

快訊／03:42嘉義阿里山規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

IDF教官突進油門　女士官長吸入慘死

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

屎拉不出來！他一用力「量不到脈搏了」

超有骨氣永不妥協三大星座！

《單身地獄4》李時安吃官司！

快訊／2縣市低溫特報！輻射冷卻影響　急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面