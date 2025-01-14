100多座火山恐被喚醒！　研究警告「南極冰融」危險後果

▲氣候危機導致南極洲冰蓋加速融化。圖為南極洲的威德爾海（Weddell Sea）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

科學家警告，南極洲冰蓋融化，可能增加地表下的火山活動，引起冰蓋下100多座火山噴發，甚至推動一個緩慢卻危險的回饋循環（feedback loop），進一步加劇融冰與火山活動。這篇研究被發表在期刊《地球化學、地球物理與地球系統》。

《獨立報》報導，南極洲估計約有100多座火山，許多都深埋冰蓋之下，難以探測與研究，尤其南極洲西岸最多。研究團隊試圖探討，冰蓋逐漸消失，將如何影響地表下的岩漿庫，進行4000次電腦模擬之後，得出相關結論。

研究說明，冰蓋重量對於下方岩漿發揮了如同「蓋子」的作用。隨著冰蓋融化，上方覆蓋的壓力降低，使得岩漿溶解出來的氣體得以排出，就像打開汽水瓶一樣。這種氣體釋放，卻增加了岩漿庫的壓力，進而提高火山噴發的可能性。

▲南極洲海冰規模也年年縮減，嚴重衝擊企鵝等動物的生存。（圖／達志影像／美聯社）



上述過程創造出一個緩慢的回饋循環，也就是融冰減少表面壓力，導致更多火山噴發，伴隨產生的熱能，又反過來加速融冰，再次引發更多火山活動。

研究指出，儘管這個回饋機制已經運行數世紀，意味著即使人類大幅減少溫室氣體排放，此效應也會持續存在，但「冰蓋下方的火山噴發可能加速融化，加劇全球氣溫上升已然構成的挑戰。」

《每日郵報》指出，南極洲火山噴發增加，不會直接危害人類社區，但可能造成間接傷害，也就是加速海平面上升，威脅沿海社區。如果南極洲冰蓋完全崩塌，海平面可能上升190英尺，完全淹沒紐約、東京、上海等沿海城市。

幸好，根據最新估計，這種情況可能要到西元2300年才會發生，給了人類275年的緩解時間。不過，這個估計方法未考慮融化與火山機制的回饋循環，因此實際日期仍可能更早。

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