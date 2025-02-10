台日韓衝擊大！川普再揮關稅大刀「鋼鋁加徵25%」　專家曝後果

▲ 川普預告對進口鋼鋁加徵關稅，也將宣布對等關稅措施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普9日飛往紐奧良出席超級盃，在空軍一號上預告，10日將宣布對進口鋼鋁加徵25%關稅，12日或13日也將宣布對等關稅措施。日韓及台灣等亞洲國家都是對美鋼鐵出口大國，消息一出亞洲鋼鐵股普遍下跌，僅部分在美國開展業務的企業逆勢上揚。專家憂心川普此舉恐怕加劇全球市場不確定性，引發國際貿易保護主義升溫。

《路透》報導多名分析師對川普關稅政策看法，Saxo投資策略主管Charu Chanana指出，中國自2018年川普第一任期對進口鋼鋁加徵關稅過後，已不再是美國主要供應國，因此新關稅對加拿大、墨西哥、歐盟、日本、南韓、台灣及巴西衝擊較大。

Argonaut銷售總監Damian Rooney也直言，「川普和關稅造成巨大不確定性，沒人喜歡這樣！市場正努力消化川普與其對經濟的影響」。

根據美國鋼鐵協會（AISI），加拿大、巴西與墨西哥是美國最大鋼鐵進口來源，其次則是南韓與越南，而加拿大更占美國原鋁進口總額的79%。

加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）對此發文表示，「加拿大鋼鋁產品對美國國防、造船及汽車等關鍵產業提供支持」，強調將持續為本國工人及產業爭取權益。

魁北克省省長勒戈（Francois Legault）則質疑，「魁北克向美國出口290萬噸鋁，占其需求的60%。難道他們寧願從中國進口嗎？」呼籲儘快重啟美加自由貿易協定談判，以消除不確定性。

川普主張，新的關稅措施將重振美國鋼鐵公司（U.S. Steel）雄風，且政府雖允許日本製鐵公司（Nippon Steel）投資美鋼，但不會讓日鐵成為大股東。

川普第一任期便曾對鋼鐵及鋁產品分別課徵25%與10%關稅，但後來對加拿大、墨西哥及巴西等貿易夥伴給予豁免。而前總統拜登上任後，與英國、歐盟及日本協商達成免稅配額協議，目前不清楚川普此次政策是否會影響這些豁免與配額。