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葛來儀：川普打關稅牌　盼台積電承諾對美更多投資

▲▼ 華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）。（圖／達志影像／newscom）

▲ 德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社記者石秀娟華盛頓9日專電

美國總統川普打算對晶片課徵關稅，劍指台灣，並要對貿易夥伴課徵「對等關稅」。美國學者葛來儀分析，川普希望台灣對美貿易順差歸零、台積電也能承諾更多對美投資。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天以電子郵件回覆中央社詢問時說，川普（Donald Trump）希望台積電能承諾在美國多蓋晶圓廠，將更多晶片生產帶到美國。

此外，美國媒體報導，川普課徵「對等關稅」對象，可能會包括台灣。葛來儀指出，川普希望台灣能採取措施，讓台灣對美國的貿易順差歸零（zero out）。

她說，川普想要達到解決台美貿易不平衡、台積電承諾在美國多設廠的目的。

川普政府已經開始實施更高關稅措施，對中國商品加徵10%關稅於4日生效。他今天也說，10日將宣布對進口鋼鐵及鋁徵收25%關稅；另外，川普11日或12日將宣布徵收「對等關稅」（reciprocal tariffs）。

川普搭乘空中一號前往紐奧良觀看職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽途中，對媒體作上述表示。美媒報導，川普說，「對等關稅」將適用所有國家。

川普原訂4日對墨西哥、加拿大加徵關稅，目前先暫緩30天實施。

至於對晶片課徵關稅，川普是1月27日在共和黨策略會議上作出表示。

川普當時說，近期將會對外國生產的電腦晶片、半導體、藥品等課徵關稅，半導體產業離開了美國，跑去台灣，台灣約占晶片生意的98%。「我們希望他們回來，我們不想補助他們數十億美元」。他指的是前總統拜登（Joe Biden）政府依照美國「晶片法」（Chips and Science Act）補助在美設廠的半導體廠商。

川普接著說，「他們已有數十億美元，他們有錢，他們不需要（補助）。他們需要的是誘因。這個誘因就是，他們不想支付25%、50%、甚至100%的稅率，他們會用自己的錢來設廠，我們不必給他們錢。」他暗示將對晶片課徵關稅。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institute）約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）日前在社群平台X貼文指出，美國對台灣生產的晶片需求，幾乎沒有價格彈性，因為沒有太多可行的替代品。

何瑞恩說，「在美國蓋晶圓廠需要多年時間。除非（課徵關稅）是為了逼台灣承諾進行美國投資或採購，否則這樣的做法似乎沒什麼意義。」

民主黨籍聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）2日在X貼文指出，川普在選戰時嚴詞批評中國專制者，當選後卻是要對加拿大、墨西哥、台灣徵收高額關稅。

拉斯金批評川普與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）「表面上」與中國對抗，卻因加徵關稅，將助長美國的物價、並會「破壞我們與盟友的關係」。（編輯：張芷瑄／周永捷）

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