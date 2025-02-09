台南做工行善團元宵前趕工　助震災等弱勢戶安居

▲台南市「做工行善團」，9日兵分三路前往楠西區龜丹里進行修繕任務、官田區二手家具倉庫搬運衣櫥、桌椅等家具給楠西修繕案家，另木工、電子加工、泥水等工會志工則前往楠西區密枝里李姓低收震災戶進行聯合會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲致力於打造「希望家園」，勞工局「做工行善團」，9日做工行善團兵分三路，木工工會志工一組前往楠西區龜丹里進行修繕任務，一組前往官田區二手家具倉庫搬運衣櫥、桌椅等家具給楠西修繕案家，另木工、電子加工、泥水等工會志工則前往楠西區密枝里李姓低收震災戶進行第二次聯合會勘。

志工團隊於節慶前馬不停蹄的趕工，讓案家感受到社會的關愛與支持，為即將到來的元宵節添加溫馨色彩，9日葉澤山副市長特地代表黃偉哲市長帶茂谷柑慰勞感謝辛苦的志工。

繼春節前(1/21)台南發生規模6.4大地震，勞工局「做工行善團」志工團隊配合市長黃偉哲震災整合支援規劃，從1/21至1/26協助災民恢復正常用水與用電，總計出動志工120人次，修復管路348處。黃偉哲市長特別感謝「做工行善團」志工團隊在地震後第一時間不分晝夜及年假進行搶修，後續更協助房屋無安全之虞的受災戶修繕，目前楠西區公所通報的低收入戶等弱勢，其中一位45年次的江先生，為弱勢獨居長者，房屋本就老舊，經0121地震導致牆面傾斜，因經濟困難，無法自行負擔房屋維修費用，勞工局與做工行善團修繕團隊在2/5進行會勘，立即安排於9日進行木工牆面及門片修繕工程，修繕過程中志工們運用自己的專業技能，細心處理每一個細節，打造舒適安全的生活空間。

黃偉哲市長的（垃圾變黃金、黃金變愛心）二手家俱政策、又發揮最快的效率、志工伙伴今天一大早到隆田二手家具基地運補相關家具到楠西給受災害。9日亦有家庭志工：台南市木工業職業工會蔡崇安、蔡玉貞；社團法人台南市勞工志願服務協會黃吉利、吳秋美等夫妻檔出勤服務。

除了9日的修繕工程，勞工局「做工行善團」本週亦執行許多修繕任務，其中楠西區震災服務案有2/3台南市電氣業職業工會杜文寶理事長至楠西區油車，處理因地震震壞的自來水管破裂問題，2/4台南市鋁製品製造裝配職業工會余承翰理事長賢伉儷至楠西區鹿陶洋，修理因地震損壞的鋁門，2/5志工團隊會勘楠西區5戶，另2/6台南市木工業職業工會志工至永康區統上開發建設股份有限公司出租套房，評估計劃重新裝修後要淘汰的木製家具，適合修繕戶的家具將運送至二手家具倉庫備用。2/7台南市泥水業職業工會志工前往柳營區修繕戶進行拆除施工，當天柳營區清潔隊也協助拆除後廢棄物的清運事宜，2/8台南市電子機械加工職業工會志工接續至柳營區修繕戶丈量尺寸，以利下周備料進場施工，及團隊也至南區1戶進行會勘。

勞工局長王鑫基表示，感謝所有志工的無私付出，弱勢勞工房屋修繕服務不僅是對弱勢群體的實質幫助，更是對社會愛心的展現。王鑫基局長強調，「做工行善團」將持續推動愛心修繕服務，改善更多弱勢市民的居住環境，實現「希望家園」的願景。