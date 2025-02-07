5歲女童在家遭性侵！母目睹噁男「褲子脫到腳踝」　恐怖犯行曝

▲ 5歲女童遭家人友人性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約史泰登島（Staten Island）發生一起離譜事件，一名男子被控性侵友人家中一名年僅5歲的女童，被女童母親發現後還暴力勒頸阻止她報警，逃亡多天後終於落網，面臨多達19項罪名。

綜合ABC及《紐約郵報》，30歲犯嫌賈爾斯（Dominique Giles）被控於1月22日性侵一名年僅5歲的女童，他是女童一名家人的朋友，而女童母親在家中臥室裡發現他時，他的褲子已經脫到腳踝處。

女童母親隨即撥打911報案，未料賈爾斯掐住她的頸部且奮力擠壓，導致女童母親呼吸困難甚至嘔吐，無法與911接線員交談。

根據法庭文件，賈爾斯還毆打女童母親並搶走她的手機，接著徒步逃離案發住宅。事後女童被送醫評估，母親臉部和背部也傷痕累累。

紐約市警察局（NYPD）公布賈爾斯照片發布通緝，幾天後他就被地區逃犯特遣隊（Regional Fugitive Task Force）逮捕。

他5日出席史泰登島刑事法庭，被控包括性侵、搶劫、性虐待、毆打、勒頸、性行為不當、妨礙呼吸或血液循環及危害兒童福利等19項罪名，法官裁定保釋金為25萬美元。

警方透露，賈爾斯並非第一次毆打女性，去年4月曾因涉嫌勒頸及毆打女友被捕，還摔壞她的手機，被控犯下包括毀損財物及傷害等重罪。