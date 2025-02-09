牛奶促銷「買1送4」超霸氣　效期還有9天！內行曝真相：常有優惠

▲買1瓶送4小瓶。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

冬季乳牛產量高、品質穩定，且台灣牛乳冬季需求沒有夏天高，出現供過於求的狀況，所以常有優惠，有網友逛賣場時發現，大罐牛奶「買1送4」，一瓶1830ml的牛奶瓶，居然還加送了4瓶300ml的鮮奶，讓她忍不住笑喊「多怕自己沒人要」，貼文掀起網友討論。

有網友在Threads發文，賣場的架上有瓶1830ml的牛奶，瓶身上居然還用膠帶綁著4瓶300ml的鮮奶，驚呼「第一次看到綁四瓶的」。有網友指出，可能送的都是快過期的鮮乳，但原PO透露，「綁的都是效期還有8-9天，冬天的奶好像真的走投無路」。

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▲▼網友逛全聯驚見超狂組合包。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯-好物老實説）

其他網友看到後，表示自己也遇過類似的情況，「超好笑，上周還直接被推銷，真的黏好幾瓶，還加一塊豆腐，是什麼意思」、「上個月買過一次阿姨送10瓶的，一直往我推車放，還說下個禮拜再來找她買」、「我還有更猛的，買1送6」、「我之前遇過瘋狂給我小紙盒牛奶的，我回家我媽問我說妳買這麼多幹嘛，有一瞬間我都覺得我是牛奶富翁了」。

事實上，每到冬天，賣場的鮮乳都會推出優惠，也會附上贈品增加買氣，曾有網友看到牛奶配衛生紙一起販售，還有1830毫升的鮮奶，送6盒300毫升的小盒鮮奶，再加碼一飲料，附送的贈品容量加起來比本體還要多。