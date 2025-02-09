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收審查費會導致3C產品漲價嗎？　NCC解答：不影響國內市價

▲NCC國家通訊傳播委員會,中華民國國家通訊傳播委員會,政府機構,電信通訊及廣播電視等信息流通的最高主管機關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲NCC今年2月起新增每案收審查費750元。（示意圖／記者謝婷婷攝）

文／中央社

民眾網購國外自用2部以下手機、藍牙耳機等第二級電信管制射頻器材進口，NCC在2月起新增每案收審查費新台幣750元，外界關注是否導致3C產品漲價。NCC表示，國內銷售業者是憑審驗證明大量進口產品，非以自用名義，因此不用繳納審查費，不會影響國內市場價格。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年7月對外預告電信管理業務規費收費標準第14條修正草案，民眾如果透過網路申請2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，輸入核准審查費每案750元，此案今年2月5日正式生效。不過，原本民眾網購自用2部以下設備不用收取費用，近期因反映行政成本開始收取750元，掀起討論。

NCC今天晚間在臉書發布問答集回應外界質疑，外界擔憂NCC收取「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，是否影響國內3C產品漲價。

NCC指出，國內銷售業者是憑審驗證明大量進口低功率射頻器材或無線電信終端設備，並非以供自用名義進口，因此無須繳納「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，不會影響國內市場販賣價格。

有民眾認為，網購進口自用的第二級電信管制射頻器材如藍牙耳機、無線滑鼠、無線鍵盤等價格可能在1000元以下，但卻需收取審查費750元，並不合理。

NCC指出，收取審查費是因為需投入許多人力及資訊系統資源，審查進口貨品的發射頻段及發射功率是否符合台灣規定，NCC審查行政成本與進口貨品價值無關，因此都收取審查費750元。

外界關注為何「自行攜帶」與「郵寄」有不同待遇，還是郵寄的設備比較可能影響電波秩序。

NCC解釋，考量許多民眾隨身攜帶智慧型手機、藍牙耳機等低功率射頻器材或無線電信終端設備，若要求民眾入境前須經NCC當場審查隨身所攜帶的器材是否符合台灣規定，將嚴重影響民眾入境時間，且實務上無法要求民眾入境時現場提供產品規格型錄，因此在民眾入境時間及實務法規可執行方式等因素考量下，僅要求入境民眾自行切結，無須現場經NCC審查自行攜帶的射頻器材規格。

不過，NCC強調，不管是用郵寄或者自行攜入器材，若產生頻率干擾，NCC如果接到民眾申訴，都會處理。

 

【QA問答集】有關NCC修正自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費

國家通訊傳播委員會發佈於 2025年2月8日 星期六
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