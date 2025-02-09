NCC「750元之亂」炸鍋　洪孟楷踢爆：去年就拍板要多收1千萬元

▲國民黨力委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

自海外購入配備WiFi、藍牙的3Ｃ、智慧居家產品郵寄回台，國家通訊傳播委員會（NCC）二月五日起都要收審查費750元，遭在野黨轟把民眾當「盤子」。國民黨立委洪孟楷今（9日）表示，對於NCC所稱是審查費用，但翻開委員開會紀錄，去年7月12才公告，10月30就拍版定案收費，再攤開114年預算書，其中歲入部分，審查費用編列多增加1000萬，從一億四千多萬成長至一億五千多萬，換言之NCC早已評估過，要多收一千萬元。

洪孟楷表示，今年二月NCC公告收費，其中國外進口的無線電子傳輸通訊器材要每件加收$750 ，NCC所稱是審查費用，翻開委員開會紀錄，去年7月12才公告，10月30就拍版定案收費，但731之後，NCC委員就有四位任期到任，其中行政院用巧門讓副主委留任，但委員缺額並不是趕快補人，而是執意向人民收錢，任期到也阻止不了向人民收錢的決心，真有必要？

洪孟楷續指，攤開114年預算書，其中歲入部分，審查費用編列多增加1000萬，從一億四千多萬成長至一億五千多萬，換言之NCC早已經評估過，要多收一千萬元，所以火速通過來增加財源收入。

洪孟楷痛批，過去一直恐嚇NCC委員沒有通過，會iPhone 16無法上市，但iPhone上市的沒受到阻礙，卻反而讓巧立名目的審查費用多增加。這種新增加的公告費用，影響眾人，才更應該要在新任委員都補齊後好好的來做審議才對，「趁著NCC委員只有四位火速通過，卻遲遲未提出合適的人選來接受立法院審查，跟人民搶錢比選出合適NCC委員還要重要？」

洪孟楷說，要求先暫緩由少數委員審查的公告收費標準及方式，待NCC委員由行政院提出人選並補齊後，再來做討論，才不會極少數委員影響全國多數人的使用權益；他批，若政府的存在只剩跟人民搶錢，這樣的政府真的關門算了。

