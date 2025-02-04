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健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

▲▼健保署長石崇良說明醫院個別總額。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良說明醫院個別總額。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保總額今年實施新制「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，健保署長石崇良表示，希望藉此醫院強化自主管理，並且達到2大成效，有助於醫院調漲醫護人員薪資福利、其次則是降低醫院門診占率，讓每人平均就診件數下降，落實分級醫療。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會被稀釋降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，長期下來引發醫界不滿。

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精進總額制度實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」

為了達成每點1元的目標，石崇良宣布今年起比照南區做法實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」精進總額制度，除台北區第二季實施，其他分區已經在第一季開始運行。

依據健保署規劃，該計劃讓各個醫院都有個別總額，先保障醫院收入不低於今年，未超額部分每點1元，另保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求後，超額申報點數分階段打折給付，藉此讓總額合理成長管理，也促使大醫院門診減量。

石崇良表示，此時進行醫院總額精進，因為現在面臨論量支付項目門診檢查費用快速成長，且預期到120年國內各醫院還會新增約1萬床病床開設，該擴增衝擊分區預算，也會影響點值。

▲▼健保署長石崇良說明「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良說明「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」。（圖／記者洪巧藍攝）

醫院有個別總額，新制盼達到兩大效果

石崇良說明新制預期成效，第一在醫院強化自主管理之下，小型醫院有合理成長空間之後，能調高醫護人員的薪資福利，相較過去北區中區實施的「攤扣制」是事後才知道拿多少預算，醫院難以計畫發展，新制可提前規劃留才、薪資福利，不用單純靠衝量維持營運。

第二則是調整醫院門診與住院結構。石崇良說，國內因為高齡化趨勢讓就醫人數無法大幅降低，但這次希望透過制度控制就醫次數，讓每個人就診件數下降，促使狀況穩定病人下轉至社區基層診所。醫學中心目前門診佔比約54%，考量部分癌症治療也轉向門診治療，希望能逐步往下，朝門診、住院占比各50%目標前進。

避免急重症醫療人球！合理成長率加權計算+設置監控機制

外界也擔心是否會發生醫療人球？石崇良指出，該制度在南區實施3年才擴大到全國，並沒有這樣狀況發生。制度上會透過合理成長率計算，例如門診住院加權比例不同，就診人數、人次等也納入考量，避免病人被拒看。且醫院如果沒有維持服務提供量來看病人，也將會爭取不到預算等。此外，如果遭申訴不當轉診確定，醫院保障基期1點1元的部分會被取消，改以該區整體平均點值支給。

保障剛性需求必要服務！收治急重症排除列計不會打折

石崇良也強調，急重難罕等患者照護，還有配合政策的偏鄉醫療、居家醫療、在宅急症照護等剛性需求事項，都會排除在分階給付計算額度上，視為合理成長，保障點值，所以醫療院所不用擔心。

值得注意的是，各分區排除項目屬自行訂定，保留各自彈性。石崇良舉例，在台北區有包含台大、台北榮總等重鎮醫學中心，有些重症患者會特別前往尋求救治，如果設置上限，可能會讓這些醫院無法應對急重症病患的需求，已經敲定台北區急重症照護排除列計採「無上限」，避免患者遭排擠。各區詳細項目將於今年3月召開醫院總額協商會議後確認。

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