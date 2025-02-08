寒冬「10大易猝死行為」曝光！醫警告：洗澡溫差超多5度最危險

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pexels）

文／CTWANT

隨著氣溫驟降，猝死風險也隨之上升。腎臟科醫師洪永祥指出，心肌梗塞引發的心律不整是冬季猝死的常見原因之一。研究顯示，「氣溫每下降10度，2周內因寒流效應引發心肌梗塞的相關死亡率將上升36%」。洪永祥特別提醒，民眾應避免10大可能引發寒冬猝死的危險行為，以降低風險。

據TVBS的報導，洪永祥根據統計表示，約70%的猝死事件發生在家中，尤其是臥室和浴室；另有18%發生在寒冷的公共場所，如街道、公園或交通工具內。此外，從事戶外工作或需長時間暴露在寒冷環境中的行業，如建築工人或物流配送人員，也屬於高風險族群。

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十大寒冬猝死危險行為

第十名：寒冬戶外吸菸增心臟負擔菸草中含有超過7,000種化學物質，其中數百種為有毒物質，如一氧化碳、尼古丁和焦油。一氧化碳會降低血液攜氧能力，尼古丁則使血管收縮、心跳加速，增加心臟負擔。在寒冷環境下吸菸，更易引發氣喘或慢性阻塞性肺病急性發作，甚至導致呼吸衰竭。

第九名：酒醉後入睡易低溫猝死酒精會擴張血管，加速體熱散失，並降低體溫感知力。在寒冷環境中，酒醉後入睡可能導致低體溫，增加猝死風險。

第八名：棉被蓋頭恐窒息猝死雖然蓋頭睡覺有助眠效果，但嬰兒或失智長者可能因呼吸道被壓迫而窒息。建議睡覺時避免將棉被蓋過鼻子以上。

第七名：寒夜露宿戶外易低溫喪命入睡後代謝減慢，體溫下降。遊民或無家可歸者在寒流來襲時，若缺乏足夠保暖設備，容易因低溫猝死。

第六名：單薄衣著戶外久坐長時間穿著單薄衣物從事戶外靜態活動，如釣魚或觀看表演，可能因身體產熱不足而導致低體溫猝死。建議寒冬減少長時間戶外活動。

第五名：晚餐高油、高鹽、高糖冬季攝取過多高油鹽糖食物，易使慢性病失控，加重心臟負擔。夜間頻尿起床時，溫差過大可能引發危險，建議長者穿著保暖衣物，並在房間增設暖氣設備。

第四名：密閉空間使用瓦斯易中毒冬季門窗緊閉，若熱水器安裝在室內或密閉陽台，瓦斯燃燒不完全可能導致一氧化碳中毒。建議熱水器應安裝在通風良好的地方。

第三名：清晨寒流中運動風險高長者在寒冷清晨運動或爬山，可能因溫度過低導致血壓上升，增加心肌梗塞或心律不整風險。建議改在室內運動。

第二名：胸痛呼吸困難別輕忽就寢冬季出現胸痛、呼吸困難等症狀，可能是高血壓、心律不整或心臟缺氧的警訊。應立即告知家人並就醫，切勿輕忽。

第一名：洗澡前後溫差超5度最危險研究發現，溫差超過5度會大幅增加心因性猝死及腦中風風險。洪永祥建議，洗澡前可先開啟暖氣5分鐘，或安裝頂式保暖設備，避免溫差過大。

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